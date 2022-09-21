Був під наркотиками і віз малолітнього сина: у Києві водій позашляховика влаштував ДТП із 26 постраждалими, фото

У Києві на Повітрофлотському проспекті, 19 вересня, водій позашляховика влетів у маршрутку, постраждало 26 людей, серед яких – чотирирічний син винуватця ДТП. За результатами експертизи встановлено, що у його організмі було кілька видів наркотичних речовин та сильнодіючий лікарський засіб.

Про це повідомляє поліція Києва, інформує Апостроф .

Поліцейські перекваліфікували кримінальне провадження та направили клопотання до суду про обрання правопорушнику запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Слідчі встановили, що водій Mercedes-Benz не дотримувався встановленої дистанції та врізався в автобус. Від зіткнення останній в'їхав у електроопору. 4-річний син порушника та 25 пасажирів маршрутки отримали травми різного ступеня тяжкості та були госпіталізовані.

Водія Mercedes, киянина 1994 року народження, затримано. Під час перевірки медики виявили в його організмі заборонені речовини: амфетамін, кокаїн та марихуану, а також сильнодіючий лікарський препарат.

Якщо провину водія буде доведено в суді, він може втрапити за ґрати на вісім років. Також йому загрожує позбавлення права керувати автомобілем терміном від п'яти до восьми років.

Telegram-канал dtp.kiev.ua опублікував фото з місця аварії.