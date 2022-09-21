Був під наркотиками і віз малолітнього сина: у Києві водій позашляховика влаштував ДТП із 26 постраждалими, фото

У Києві на Повітрофлотському проспекті, 19 вересня, водій позашляховика влетів у маршрутку, постраждало 26 людей, серед яких – чотирирічний син винуватця ДТП. За результатами експертизи встановлено, що у його організмі було кілька видів наркотичних речовин та сильнодіючий лікарський засіб.

Про це повідомляє поліція Києва, інформує Апостроф.

Поліцейські перекваліфікували кримінальне провадження та направили клопотання до суду про обрання правопорушнику запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Слідчі встановили, що водій Mercedes-Benz не дотримувався встановленої дистанції та врізався в автобус. Від зіткнення останній в'їхав у електроопору. 4-річний син порушника та 25 пасажирів маршрутки отримали травми різного ступеня тяжкості та були госпіталізовані.

Водія Mercedes, киянина 1994 року народження, затримано. Під час перевірки медики виявили в його організмі заборонені речовини: амфетамін, кокаїн та марихуану, а також сильнодіючий лікарський препарат.

Якщо провину водія буде доведено в суді, він може втрапити за ґрати на вісім років. Також йому загрожує позбавлення права керувати автомобілем терміном від п'яти до восьми років.

Telegram-канал dtp.kiev.ua опублікував фото з місця аварії.


Олена Руденко, Апостроф





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