Ціна газу на АЗС зросла на 18 копійок

Середня роздрібна ціна на скраплений газ на АЗС 18 жовтня зросла на 18 копійок — до 27,36 гривень за літр. Про це свідчать дані щоденного моніторингу роздрібного ринку Консалтингової групи «А-95», пише enkorr.

Фото: unian.ua