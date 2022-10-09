Дизпаливо дорожчатиме: оптова ціна зросла

На наступному тижні зросте попит на дизпаливо, на що відреагують і ціни. Оскільки зросла потреба у паливі на тлі сільськогосподарських робіт, пов'язаних із збиранням урожаю. Про це пише enkorr із посиланням на дані Консалтингової групи "А-95".

За підсумками тижня, з 30 вересня до 7 жовтня, оптові ціни на дизельне пальне в середньому зросли на 1,1 грн, до 47 грн/л. Діапазон вартості складає 45,5–48,5 грн.

Найнижча ціна зафіксована у південних регіонах – 45,5-46,5 грн, або на 1-2 грн вище порівняно з кінцем вересня. На заході країни дизпаливо можна було придбати за 46,5-48,5 грн., приріст склав також 1-2 грн. У північних та центральних регіонах вартість додала 1-1,5 грн і становила 46,5-49 грн.

"З початку місяця котирування ДП на зовнішніх ринках зросли більш ніж на $160/т, тому підвищення викликано саме цим. Однак низький попит не дозволяє піднятися до економічно виправданого рівня цін", - зазначив один із трейдерів.