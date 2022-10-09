Дизпаливо дорожчатиме: оптова ціна зросла

За тиждень ціна в середньому зросла на 1,1 грн.

Дизпаливо дорожчатиме: оптова ціна зросла
© ZN.UA

На наступному тижні зросте попит на дизпаливо, на що відреагують і ціни. Оскільки зросла потреба у паливі на тлі сільськогосподарських робіт, пов'язаних із збиранням урожаю. Про це пише enkorr із посиланням на дані Консалтингової групи "А-95".

За підсумками тижня, з 30 вересня до 7 жовтня, оптові ціни на дизельне пальне в середньому зросли на 1,1 грн, до 47 грн/л. Діапазон вартості складає 45,5–48,5 грн.

Найнижча ціна зафіксована у південних регіонах – 45,5-46,5 грн, або на 1-2 грн вище порівняно з кінцем вересня. На заході країни дизпаливо можна було придбати за 46,5-48,5 грн., приріст склав також 1-2 грн. У північних та центральних регіонах вартість додала 1-1,5 грн і становила 46,5-49 грн.

"З початку місяця котирування ДП на зовнішніх ринках зросли більш ніж на $160/т, тому підвищення викликано саме цим. Однак низький попит не дозволяє піднятися до економічно виправданого рівня цін", - зазначив один із трейдерів.


Олена Середа, ZN.ua





Интересные новости
Заправити авто стало дорожче: ціни на паливо в УкраїніЗаправити авто стало дорожче: ціни на паливо в Україні
Україна відправила ще шість суден в рамках «Зернової ініціативи»Україна відправила ще шість суден в рамках «Зернової ініціативи»
Mercedes-Benz почав тестувати новий універсал E-ClassMercedes-Benz почав тестувати новий універсал E-Class
У Китаї з'явився електричний кросовер за 7800 доларівУ Китаї з'явився електричний кросовер за 7800 доларів
У 2023 році з'явиться Fiat Panda нового поколінняУ 2023 році з'явиться Fiat Panda нового покоління
Блок рекламы


Похожие новости
Експерти розповіли, що буде в Україні з цінами на б/в автомобілі
Як скасування "нульового" розмитнення відбилося на цінах на вживані авто: наочні прикладиЯк скасування "нульового" розмитнення відбилося на цінах на вживані авто: наочні приклади
В Україні на АЗС продовжує знецінюватися популярне паливо: яка наразі його цінаВ Україні на АЗС продовжує знецінюватися популярне паливо: яка наразі його ціна
Експерти розповіли, що буде в Україні із цінами на автомобіліЕксперти розповіли, що буде в Україні із цінами на автомобілі
Названо місто, в якому ціна автогазу опустилася до 26 гривеньНазвано місто, в якому ціна автогазу опустилася до 26 гривень
Ціна бензину впала нижче за психологічну позначку, оптовики дають позитивні прогнози на наступний тижденьЦіна бензину впала нижче за психологічну позначку, оптовики дають позитивні прогнози на наступний тиждень
В Україні знову змінилася ціна на газ для авто: скільки коштує паливоВ Україні знову змінилася ціна на газ для авто: скільки коштує паливо
Лоукостер Ryanair оголосив про закінчення ери дешевих квитків: причина не лише у цінах на пальнеЛоукостер Ryanair оголосив про закінчення ери дешевих квитків: причина не лише у цінах на пальне
В «Укрзалізниці» розповіли, що буде з цінами на квитки цього рокуВ «Укрзалізниці» розповіли, що буде з цінами на квитки цього року
Скільки зараз коштують бензин, дизпаливо та газ: найвищі та найнижчі ціни на АЗССкільки зараз коштують бензин, дизпаливо та газ: найвищі та найнижчі ціни на АЗС
Последние новости
Подгружаем последние новости