АЗС збільшили вартість автогазу на 1 грн

За даними Консалтингової компанії "А-95", в Україні за тиждень – з 14 до 21 жовтня – середня вартість автогазу збільшилась на 1 грн за літр. Власники автомобілів із ГБО тепер у середньому можуть їх заправити за 27,86 грн/літр.

АЗС збільшили вартість автогазу на 1 грн

Найпомітніше автогаз подорожчав у мережі VostokGaz (на 1,60 грн – до 28,59 грн/літр), а найменше – у мережі SOCAR (на 0,38 грн – до 27,61 грн/літр).

Найдорожче зараз заправити автомобіль із ГБО у мережі Овіс (28,99 грн/літр), Нефтек (28,69 грн/літр) та VostokGaz (28,59 грн/літр). А ось найдешевше автогаз продають у мережі Авантаж 7 – 25,85 грн/літр.

Тим часом? паливо для автомобілів з ГБО також збільшується в ціні в опті. Наприклад, з 13 по 20 жовтня середня вартість автогазу в опті збільшилася до 46300 грн/т.

АЗС збільшили вартість автогазу на 1 грн

Чому підвищуються ціни в опті на скраплений газ? Експерти пояснюють це тим, що українці останнім часом стали частіше їздити на автомобілях із ГБО. Тобто збільшився попит на таке паливо. Крім того, збільшився попит на скраплений газ із боку аграріїв.

Ще одна причина підвищення цін на автогаз – технічні проблеми з доставкою, оскільки митники довше оформляють вантажі. А це призводить до додаткових витрат.

Раніше на Закарпатті затримали директора автошколи, який вимагав із учнів по 8500 гривень за успішне складання іспиту.


Максимов Віталій, Тудей





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