Коштує 6 900 доларів: почалися продажі Huazi Omega

Китайська компанія Huazi Auto почала продавати у Китаї новий субкомпактний електромобіль Omega. У стандартній комплектації він коштує лише 6 900 доларів.

Коштує 6 900 доларів: почалися продажі Huazi Omega

Huazi Auto була утворена відносно нещодавно – у 2017 році. Вона випускає вантажівки, легковики, автозапчастини. У жовтні 2021 року з'явився перший міні-електрокар цієї компанії, який став конкурувати з Hongguang MINI EV та Letin Mengo. Його ціна склала від 4 100 до 6 900 доларів.

Тепер з'явився новий електрокар Huazi Omega. Він має дві двері. Він розрахований на чотирьох осіб. Довжина цього електромобіля становить 3444 мм, ширина – 1550 мм, висота – 1535 мм, а колісна база – 2350 мм. Тобто це справді дуже маленький автомобіль.

Коштує 6 900 доларів: почалися продажі Huazi Omega

Стверджується, що в салоні є шкіряне рульове колесо, шкіряні сидіння, панель приладів і 9-дюймовий сенсорний дисплей управління з такими функціями, як, наприклад, Bluetooth і Wifi.

Покупцям Omega пропонують у двох версіях, залежно від батареї. Стандартна версія оснащується батареєю на 10,24 кВт. Вона має запас ходу 128 км. Є також версія із батареєю на 18,43 кВт. У неї запас ходу сягає 220 км.

Крім того, електрична силова установка складається з двох електромоторів потужністю 24 кВт. Максимальна швидкість такого електрокара – 100 км/год.

Коштує 6 900 доларів: почалися продажі Huazi Omega

Раніше стало відомо, що у китайського мінівена Wuling Jiachen з'явилася версія, яка коштує 10 500 доларів.


Максимов Віталій, Тудей





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