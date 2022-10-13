У листопаді почнуться продажі нового Chery Tiggo 7 Plus

У Китаї компанія Chery у листопаді 2022 року почне продавати оновлений компактний кросовер Chery Tiggo 7 Plus. Скільки він коштуватиме – ще не відомо.

У листопаді почнуться продажі нового Chery Tiggo 7 Plus

Chery Tiggo 7 Plus вперше з'явився у продажу восени 2021 року. Наразі випустили його оновлену версію.

Довжина Tiggo 7 Plus складає 4500 мм, ширина – 1862 мм, висота – 1695 мм, а колісна база – 2670 мм. Зовні цей кросовер отримав невеликі зміни - у нього нові бампери, нова решітка радіатора, нові фари і задні ліхтарі, а також нові 19-дюймові колісні диски.

У листопаді почнуться продажі нового Chery Tiggo 7 Plus

У салоні панель приладів з'єднана з центровальним дисплеєм управління. Багатофункціональне рульове колесо набуло D-подібної форми. Також в салоні є два великі дисплеї. Інформаційно-розважальна система працює на операційній системі Lion 5.0 компанії Chery.

У листопаді почнуться продажі нового Chery Tiggo 7 Plus

Оновлений Chery Tiggo 7 Plus оснащується системою автономної допомоги водієві рівня 2+. До неї входить, наприклад, адаптивний круїз-контроль, попередження про виїзд зі смуги руху та автоматичне екстрене гальмування.

Під капотом знаходиться двигун 1.6TGDI потужністю 145 кВт і 290 Нм крутного моменту. Він працює разом із 7-ступінчастою коробкою передач із подвійним зчепленням.

У листопаді почнуться продажі нового Chery Tiggo 7 Plus

Нагадаємо, раніше стало відомо, що у китайського мінівена Wuling Jiachen з'явилася версія за 10 500 доларів.


Максимов Віталій, Тудей





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