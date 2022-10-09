На українських АЗС падають дорожчає популярне паливо

На українських АЗС трохи впали ціни на бензин, але вартість автогазу продовжила зростати. Про це свідчать дані моніторингу Консалтингової групи А-95, повідомляє Znaj.ua .

В Україні трохи подешевшав бензин А-95 преміум, середня ціна на який становить 50,14 гривні за один літр, що на 1 копійку дешевше, ніж було напередодні. Бензин А-95 продають у середньому по 49,40 гривні літр, що на 2 копійки дешевше, ніж було. Водночас опустилися ціни і на бензин А-92 – до 47,71 гривні за літр, що на 10 копійок менше.

Середні ціни на дизельне паливо без змін – 53,22 гривні за один літр. Водночас, автомобільний газ продовжує дорожчати і вже пропонується по 26,40 гривні за літр, що на 7 копійок дорожче.

запущено, але повноцінну картину водії побачать уже за кілька тижнів.