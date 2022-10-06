Mercedes-Benz представив оновлений Mercedes A-Class

Компанія Mercedes-Benz офіційно представила оновлений Mercedes A-Class, який продаватиметься як модель 2023 року. Ця модель отримала нову топову версію AMG Street Style Edition.

Mercedes A-Class 2023 модельного року отримав нову радіаторну решітку, нові світлодіодні фари, новий дифузор і світлодіодні задні ліхтарі в стандартній комплектації. Додано чотири нові варіанти колісних дисків розміром до 19 дюймів, у тому числі комплект AMG Line.

У стандартній комплектації в салоні є нове кермо з шкірою Nappa, оновлена центральна консоль, інформаційно-розважальна система MBUX з 7- або 10,25-дюймовим сенсорним дисплеєм.

У лінійку двигунів, як і раніше, входять гібридні силові установки. Потужність повноцінної гібридної силової установки тепер складає 107 к.с. Батарею можна зарядити з 10% до 80% за 25 хвилин.

Версія AMG A35 оснащується "м'якою" гібридною силовою установкою потужністю 302 к.с. і 400 Нм крутного моменту.

Топовий AMG A45 S отримав версію Street Style Edition з аеродинамічним обвісом, 19-дюймовими колісними дисками, унікальним кольором кузова та двигуном потужністю 416 к.с. і 500 Нм крутного моменту. До 100 км/год такий автомобіль розганяється за 3,9 секунди за максимальної швидкості 270 км/год.

Раніше стало відомо, що Mercedes-Benz почав випробувати новий універсал E-Class.