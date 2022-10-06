Toyota RAV4 отримав спеціальний позашляховий пакет

Компанія Toyota розробила спеціальний позашляховий пакет для кросовера Toyota RAV4. Називається цей пакет Offroad Package II.

З таким пакетом Toyota RAV4 може проїхати досить серйозним бездоріжжям. У японського кросовера на 10 мм збільшився дорожній просвіт, він оснащується 18-дюймовими колісними матовими дисками з шинами підвищеної прохідності розміром 225/60.

Покупцям пакету Offroad Package II запропонують кілька варіантів кольору кузова, зокрема двоколірні варіанти. У салоні є червоні та чорні акценти. Сидіння оббиті перфорованою синтетичною шкірою.

У лінійку двигунів такого позашляхового Toyota RAV4 входять два силові агрегати. Це чотирициліндровий 2,0 л мотор без наддуву потужністю 169 к.с. і 207 Нм крутного моменту, а також чотирициліндровий 2,8 л гібридний двигун потужністю 219 к.с.

Що ж до цін, то Offroad Package II з 2,0 л двигуном коштує 26 845 доларів, а з 2,5 л гібридним мотором – 31 119 доларів. Зараз Toyota RAV4 із таким позашляховим пакетом можна купити лише в Японії. Однак, в інших країнах з'явиться приблизно така ж версія – Toyota RAV4 TRD Off-Road. У США , наприклад, вже є така спеціальна версія.

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