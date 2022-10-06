Toyota RAV4 отримав спеціальний позашляховий пакет

Компанія Toyota розробила спеціальний позашляховий пакет для кросовера Toyota RAV4. Називається цей пакет Offroad Package II.

Toyota RAV4 отримав спеціальний позашляховий пакет

З таким пакетом Toyota RAV4 може проїхати досить серйозним бездоріжжям. У японського кросовера на 10 мм збільшився дорожній просвіт, він оснащується 18-дюймовими колісними матовими дисками з шинами підвищеної прохідності розміром 225/60.

Покупцям пакету Offroad Package II запропонують кілька варіантів кольору кузова, зокрема двоколірні варіанти. У салоні є червоні та чорні акценти. Сидіння оббиті перфорованою синтетичною шкірою.

Toyota RAV4 отримав спеціальний позашляховий пакет

У лінійку двигунів такого позашляхового Toyota RAV4 входять два силові агрегати. Це чотирициліндровий 2,0 л мотор без наддуву потужністю 169 к.с. і 207 Нм крутного моменту, а також чотирициліндровий 2,8 л гібридний двигун потужністю 219 к.с.

Toyota RAV4 отримав спеціальний позашляховий пакет

Що ж до цін, то Offroad Package II з 2,0 л двигуном коштує 26 845 доларів, а з 2,5 л гібридним мотором – 31 119 доларів. Зараз Toyota RAV4 із таким позашляховим пакетом можна купити лише в Японії. Однак, в інших країнах з'явиться приблизно така ж версія – Toyota RAV4 TRD Off-Road. У США, наприклад, вже є така спеціальна версія.

Toyota RAV4 отримав спеціальний позашляховий пакет

Нагадаємо, раніше незалежні дизайнери показали, якою буде Toyota Camry нового покоління.


Максимов Віталій, Тудей





Интересные новости
Зарплата понад 50 тисяч: в Україні з'явилися вакансії для водіївЗарплата понад 50 тисяч: в Україні з'явилися вакансії для водіїв
Укрзалізниця повернула гаряче меню до поїздів Інтерсіті+: які страви пропонують та скільки вони коштуютьУкрзалізниця повернула гаряче меню до поїздів Інтерсіті+: які страви пропонують та скільки вони коштують
Mercedes-Benz почав тестувати новий універсал E-ClassMercedes-Benz почав тестувати новий універсал E-Class
На чому їздять багаті українці, які втекли до Монако: фото елітних автоНа чому їздять багаті українці, які втекли до Монако: фото елітних авто
Володимир Дантес вирішив продати свою Tesla після скандальних твітів Ілона Маска
Блок рекламы


Похожие новости
Стартували продажі оновленого Toyota HighlanderСтартували продажі оновленого Toyota Highlander
Toyota почала продавати оновлену Toyota CorollaToyota почала продавати оновлену Toyota Corolla
У 2023 році з'явиться нова Toyota Corolla CrossУ 2023 році з'явиться нова Toyota Corolla Cross
Новий Peugeot e-208 отримав запас ходу у 400 кмНовий Peugeot e-208 отримав запас ходу у 400 км
У Японії тестують Toyota Prius нового поколінняУ Японії тестують Toyota Prius нового покоління
Культовий Land Rover Defender отримав ювілейну спецверсіюКультовий Land Rover Defender отримав ювілейну спецверсію
Sandero отримав бензиновий двигун на 110 “коней“Sandero отримав бензиновий двигун на 110 “коней“
Стало відомо, скільки отримав Дорожній фонд за розмитнення євробляхСтало відомо, скільки отримав Дорожній фонд за розмитнення євроблях
Toyota почала продавати новий кросовер Toyota HyryderToyota почала продавати новий кросовер Toyota Hyryder
Suzuki розробляє бюджетний електрокар за допомогою ToyotaSuzuki розробляє бюджетний електрокар за допомогою Toyota
Последние новости
Подгружаем последние новости