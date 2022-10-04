Mercedes-Benz почав тестувати новий універсал E-Class

Mercedes-Benz почав тестувати на дорогах загального користування новий універсал Mercedes-Benz E-Class Estate. Фотошпигуни вже встигли фотографувати його під час дорожніх тестів.

Mercedes-Benz почав тестувати новий універсал E-Class

Новий седан Mercedes-Benz E-Class з'явиться у продажу у 2023 році. Незабаром після цього покупцям запропонують цю модель у кузові універсал.

Як і слід очікувати, передня частина універсала Mercedes-Benz E-Class нічим не відрізняється від передньої частини седана. Пара горизонтальних смуг свідчить про те, що це стандартний універсал, а не версія AMG. Зміни в дизайні починаються із центральної стійки. У седана тут дах починає звужуватися вниз.

Очікується, що до лінійки двигунів нового E-Class увійдуть кілька силових агрегатів. Зокрема, покупцям запропонують версії з "м'якою" гібридною силовою установкою та з повноцінною гібридною силовою установкою (PHEV).

Mercedes-Benz почав тестувати новий універсал E-Class

Топова версія AMG 63 буде оснащуватися чотирициліндровим 2,0 л бензиновим двигуном з турбонаддувом та електромотором. Загальна потужність такої силової установки становитиме 671 к.с.

Нагадаємо, зараз BMW розробляє нову 5 Series. З чуток, у неї буде новий універсал M5. Ці моделі конкурують із Mercedes-Benz E-Class.

Mercedes-Benz почав тестувати новий універсал E-Class

Раніше стало відомо, що Mercedes-Benz відкликає майже 1 млн кросоверів та мінівенів.


Максимов Віталій, Тудей





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