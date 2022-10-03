Ford розробляє новий електричний спортивний кросовер

Компанія Ford розробляє новий електричний спортивний кросовер. У продажу він з'явиться у 2024 році.

Ford розробляє новий електричний спортивний кросовер

До 2025 року Ford розробить та випустить на ринок близько 9 нових електромобілів. Один з них - спортивний електричний кросовер сегменту D. Він буде недорогою альтернативою Mustang Mach-E.

Яку назву отримає ця новинка - ще не відомо. У компанії Ford його зараз називають Ford Sport Crossover. Відомо, що його побудують відповідно до нового стилю дизайну компанії Ford, а його відмінністю стане спортивний стиль.

Крім того, Ford Sport Crossover отримає новий салон, який буде виконаний в мінімалістичному стилі, як і салон Mustang Mach-E, а також сучасні технології та передові системи безпеки.

Ford розробляє новий електричний спортивний кросовер

Цей електричний кросовер збудують на новій електричній платформі. Він буде оснащуватися потужною літій-іонною батареєю, яка забезпечує запас ходу 500 км. Яка в нього буде потужність електричної силової установки - ще не відомо. Мабуть, вона також буде досить потужною. Покупцям запропонують версії з одним або двома електромоторами. Привід – передній чи повний.

Ford представить свій новий електричний спортивний кросовер наприкінці 2023 року. У продажу він з'явиться у 2024 році.

Нагадаємо, раніше Ford представив Explorer із 27-дюймовим дисплеєм.


Максимов Віталій, Тудей





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