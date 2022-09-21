Коливання цін продовжується: які цінники на АЗС чекають водіїв 21 вересня

Станом на вечір 20 вересня, порівняно з попереднім торговим днем, ціни на паливо в Україні змінилися незначно. Так, преміальний А-95 та дизпаливо подешевшали, автогаз трохи подорожчав, а от бензини А-95 та А-92 залишилися без змін.

Про це пише «Хвиля» з посиланням на дані щоденного моніторингу цін на АЗС від Консалтингової групи «А-95».

Так, Бензин А-95+ знизився в ціні на 9 коп — 50,26 грн./л в середньому по мережах заправок. Бензин А-95 коштує, як і раніше, – 49,50 грн./л, а А-92 – 47,90 грн./л.

Дизпаливо преміальне за добу знизилося у ціні на 4 коп. – 57,04 грн./л, а звичайне на 1 коп. – 53,24 грн./л.

Водночас газ автомобільний за добу в середньому подорожчав на 1 коп. — 26,05 грн./л.





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