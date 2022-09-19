У Мережі показали новий кросовер Skoda

Компанія Skoda планує у найближчі кілька років розробити та випустити на ринок новий електричний компактний кросовер. Дизайнери чеського сайту Auto показали рендерні зображення цієї новинки.

При створенні цих зображень дизайнери спиралися на концепт Skoda Vision 7S, який публіці офіційно представили зовсім недавно - 30 серпня 2022 року. Втім, уява дизайнерів теж добре попрацювала.

Концепт Skoda Vision 7S створений відповідно до нового корпоративного стилю дизайну чеського автогіганта. Цей стиль називається Modern Solid. У такому напрямку дизайну будуть нові електромобілі компанії Skoda.

Дизайнери, створюючи рендери нового компактного чеського електромобіля, використовували колеса концепту Vision 7S. Задня стійка та форма задніх вікон дуже нагадують нам Skoda Fabia нового покоління.

Skoda у період з 2024 року по 2026 рік випустить на ринок три нові електромобіля – компактний кросовер такого ж розміру, як Skoda Karoq, а також маленький міський кросовер та великий кросовер на 7 осіб. Вони, як і всі моделі Skoda отримають, як для свого класу, просторий салон і місткий багажник.

Раніше повідомлялося, що у 2023 році у продажу з'являться оновлені Skoda Scala та Kamiq. Покупцям також запропонують Superb нового покоління та оновлену Octavia.

Нагадаємо, в Індії Skoda почала випускати новий бюджетний автомобіль.