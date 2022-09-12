Дизайнери показали, яким буде кросовер Skoda Elroq

Компанія Skoda планує розробити та випустити на ринок новий компактний електричний кросовер Skoda Elroq, який замінить Skoda Fabia. Іспанські дизайнери показали, як може виглядати ця новинка.

У компанії Skoda амбітні плани щодо сегменту електромобілів. Так, чеський автогігант планує до 2026 року випустити на ринок три абсолютно нові електрокари. Одним із них буде компактний електричний кросовер. Він у модельній лінійці Skoda замінить Fabia.

Нового, п'ятого, покоління у Skoda Fabia не буде. Чеський автогігант поступово переходить на випуск лише автомобілів із електричною силовою установкою. Цей перехід не буде швидким.

З 2026 року Skoda випускатиме електромобілі нового покоління. У їхню розробку та випуск планують інвестувати дуже багато грошей. Ось чому Skoda Elroq має отримати гарний дизайн, комфортний салон та сучасні технології.

Дизайнери, створюючи рендерне зображення Elroq, ґрунтувалися на дизайні концепту Skoda Vision 7S. Саме в стилі цього концепту Skoda планує створювати всі свої нові автомобілі.

Skoda Elroq збудують на новій платформі SSP. Він оснащуватиметься одним електромотором (на передній осі). Покупцям також запропонують спортивну версію RS, у якої потужність електромотора досягне 200 к.с.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що в Індії компанія Skoda почала випускати новий бюджетний седан.