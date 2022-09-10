Кабмін вніс зміни до порядку реєстрації авто

Частину реєстраційних дій перенесено в Дію.

Кабмін вніс зміни до порядку реєстрації авто

Кабінет міністрів вніс зміни до ряду постанов з питань державної реєстрації транспортних засобів, перевівши частину послуг в електронний формат або визначивши чіткий перелік дій, пов’язаних із проведенням державної реєстрації (перереєстрації), зняттям з обліку транспортних засобів, що має суттєво полегшити ці процеси для автовласників. Рішення було ухвалене на засіданні Уряду 10 вересня, повідомив представник Кабінету Міністрів у парламенті Тарас Мельничук.

Так, визначено перелік послуг із перереєстрації транспортних засобів, які власник транспортного засобу може замовити через електронний кабінет водія або через Портал Дія.

Які саме послуги можна буде здійснити через Дію, стане відомо після оприлюднення тексту постанови. Водночас Мельничук уточнив, що зробити це буде можливим шляхом подачі в електронній формі заяви, заповнення форм (полів) якої здійснюватиметься автоматично.

Також, Кабмін визначив вичерпний перелік реєстраційних дій, пов’язаних із проведенням державної реєстрації (перереєстрації), зняттям з обліку транспортних засобів, які здійснюються без проведення експертного дослідження транспортного засобу фахівцями Експертної служби МВС та/або судовими експертами державних спеціалізованих установ.

Крім того, уряд вніс зміни до постанов КМУ з питань допуску громадян до керування транспортними засобами. Серед іншого - в частині уточнення окремих положень стосовно обміну посвідчення водія іноземної держави на національне посвідчення водія.

Тексту цих постанов у відкритому доступі також наразі немає.

Нагадаємо, в Україні збільшився розмір збору на обов'язкове пенсійне страхування, що сплачується під час першої реєстрації легкового автомобіля.

Даний збір «прив’язаний» до прожиткового мінімуму. З грудня минулого року в Україні збільшився розмір прожиткового мінімуму. Слідом за ним зросли всі обов’язкові платежі, що «прив’язані» до до нього.

Збір платиться всіма підприємствами, установами та організаціями, а також фізичними особами, які вступають у право володіння авто під час першої держреєстрації у територіальних органах з надання сервісних послуг МВС.

За матеріалами: ZN.UA /

Лія Ільченко, ZN.ua





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