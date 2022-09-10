Chevrolet представив новий електричний кросовер

Chevrolet офіційно представив новий електричний кросовер Chevrolet Equinox EV, продаж якого почнеться восени 2023 року. У базовій комплектації він коштуватиме близько 30 000 доларів.

Покупцям Equinox EV запропонують у двох версіях – з переднім та повним приводом. Потужність електричної силової установки з переднім приводом складає 210 к.с. і 328 Нм крутного моменту. Потужність електричної силової установки з повним приводом – 290 к.с. У цьому кросовері використовуються батареї Ultium концерну General Motors.

Передбачається, що запас ходу в базовій комплектації 1LT FWD із стандартною батареєю становитиме 400 км, а з додатковою батареєю – 482 км. Є можливість швидкого заряджання батареї.

Потрібно відзначити, що електричний Chevrolet Equinox EV приблизно на 70 мм ширший і приблизно на 25 мм нижче, ніж стандартний Equinox із двигуном внутрішнього згоряння. Підлога багажника дворівнева. Максимальний вантажний простір із складеними задніми сидіннями – 1614 літрів.

У базовій комплектації є 11-дюймова цифрова панель приладів, мультимедійна система з 11-дюймовим дисплеєм, а також великий набір систем активної безпеки. У дорожчій комплектації розмір екрана мультимедійної системи становить 17,7 дюймів.

Chevrolet почне продавати кросовер Chevrolet Equinox EV через рік – восени 2023 року. Він коштуватиме приблизно від 30 000 доларів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Україні може з'явитися кросовер Chevrolet за 14 тисяч доларів.