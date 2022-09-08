Нафтогаз відкриває перші заправки під брендом U.GО: де вони з'являться в першу чергу

Нафтогаз відкриває заправки під брендом UGO. Перші автозаправні комплекси замість заарештованої мережі Glusco Віктора Медведчука з'являться у Києві та області. Загалом планується запуск 30 АЗК.

Заміна бізнесу Медведчука: Нафтогаз відкриває перші заправки під брендом U.GО

Нафтогаз повідомив про пілотний запуск АЗК мережі Glusco під торговою маркою U.GO. Перші із 30 заправок відкриють на Київщині вже у вересні. Час початку роботи решти буде погоджено після врегулювання юридичних процедур з Агентством з розшуку та менеджменту активів.

Як відомо, правоохоронці в травні 2021 року викрили масштабну схему продажу через мережу АЗС Glusco неякісних нафтопродуктів. За місяць корпоративні права компанії заарештували. Майно ТОВ "ГЛУСКО УКРАЇНА" та ТОВ "ГЛУСКО РІТЕЙЛ" передали ТОВ "Нафтогаз Ойл Трейдінг". Glusco пов'язують із Віктором Медведчуком, кумом президента Росії Володимира Путіна та чоловіком телеведучої Оксани Марченко.

Це було зроблено для запобігання ризику виникнення НС в енергетичній сфері – дефіциту дизельного палива та бензину. У розпорядженні нової компанії опинилося 172 об'єкти. Серед них 126 будівель АЗК, земельні ділянки, недобудови та майно в різних регіонах України, зокрема і на окупованій території.

Директор ТОВ "Нафтогаз Ойл Трейдинг" Володимир Бичков зазначив, що організація зосередила увагу на максимальному оперативному задоволенні потреб ринку. Представники компанії вирішили поновити роботу ще до завершення зміни фірмового стилю АЗК. Це зробили для прискорення діяльності заарештованих активів, працевлаштування людей, оподаткування та поповнення держбюджету.

Заміна бізнесу Медведчука: Нафтогаз відкриває перші заправки під брендом U.GО

Автозаправки самі обиратимуть постачальників для мереж АЗК та встановлюватимуть ціни на пальне. Нагадаємо, перші АЗК U.GO запрацювали у Харкові та області у 2017 році. Торгова марка належить АТ "Укргазвидобування", право використовувати яку з 2022 року також має ТОВ "Нафтогаз Ойл Трейдінг".

Раніше Нафтогаз повідомив українцям, як отримати рахунок за газ достроково та сплатити комунальну послугу.


Ловіцька Леся, Тудей





Интересные новости
Українцям продовжили безкоштовний проїзд у громадському транспорті ВідняУкраїнцям продовжили безкоштовний проїзд у громадському транспорті Відня
У Києві сталася "фруктова" ДТП з переворотом: опубліковано фотоУ Києві сталася "фруктова" ДТП з переворотом: опубліковано фото
Ринок бензину А-95 переповнений небезпечною “бодягою“ - ІПЕРинок бензину А-95 переповнений небезпечною “бодягою“ - ІПЕ
Дизайнери показали Dacia Spring нового поколінняДизайнери показали Dacia Spring нового покоління
BMW показав на тизері BMW M2 нового поколінняBMW показав на тизері BMW M2 нового покоління
Блок рекламы


Похожие новости
Як виглядатиме новий кросовер BMW XM: перші знімки та характеристикиЯк виглядатиме новий кросовер BMW XM: перші знімки та характеристики
"На повному ході врізався": автобус з українцями розбився на трасі, перші фото"На повному ході врізався": автобус з українцями розбився на трасі, перші фото
Заправки снова переписали ценники: сколько теперь стоят бензин, дизтопливо и автогазЗаправки снова переписали ценники: сколько теперь стоят бензин, дизтопливо и автогаз
Літак розбився біля аеропорту в росії, ніхто не вижив: перші подробиці та кадри з місцяЛітак розбився біля аеропорту в росії, ніхто не вижив: перші подробиці та кадри з місця
Судно підірвалось на Одещині: перші подробиціСудно підірвалось на Одещині: перші подробиці
Почалися тести нового кросовера Duster: перші фотографіїПочалися тести нового кросовера Duster: перші фотографії
До українських портів прибули перші вісім іноземних суден – ВМС ЗСУДо українських портів прибули перші вісім іноземних суден – ВМС ЗСУ
Під Києвом вибухнув міст, є жертви: перші подробиціПід Києвом вибухнув міст, є жертви: перші подробиці
"Слава партизанам!": нова масштабна аварія сталася на залізниці в росії, перші подробиці"Слава партизанам!": нова масштабна аварія сталася на залізниці в росії, перші подробиці
Поляки показали чергу з євроблях біля кордону на 25 кмПоляки показали чергу з євроблях біля кордону на 25 км
Последние новости
Подгружаем последние новости