Нафтогаз відкриває перші заправки під брендом U.GО: де вони з'являться в першу чергу

Нафтогаз відкриває заправки під брендом UGO. Перші автозаправні комплекси замість заарештованої мережі Glusco Віктора Медведчука з'являться у Києві та області. Загалом планується запуск 30 АЗК.

Нафтогаз повідомив про пілотний запуск АЗК мережі Glusco під торговою маркою U.GO. Перші із 30 заправок відкриють на Київщині вже у вересні. Час початку роботи решти буде погоджено після врегулювання юридичних процедур з Агентством з розшуку та менеджменту активів.

Як відомо, правоохоронці в травні 2021 року викрили масштабну схему продажу через мережу АЗС Glusco неякісних нафтопродуктів. За місяць корпоративні права компанії заарештували. Майно ТОВ "ГЛУСКО УКРАЇНА" та ТОВ "ГЛУСКО РІТЕЙЛ" передали ТОВ "Нафтогаз Ойл Трейдінг". Glusco пов'язують із Віктором Медведчуком, кумом президента Росії Володимира Путіна та чоловіком телеведучої Оксани Марченко.

Це було зроблено для запобігання ризику виникнення НС в енергетичній сфері – дефіциту дизельного палива та бензину. У розпорядженні нової компанії опинилося 172 об'єкти. Серед них 126 будівель АЗК, земельні ділянки, недобудови та майно в різних регіонах України, зокрема і на окупованій території.

Директор ТОВ "Нафтогаз Ойл Трейдинг" Володимир Бичков зазначив, що організація зосередила увагу на максимальному оперативному задоволенні потреб ринку. Представники компанії вирішили поновити роботу ще до завершення зміни фірмового стилю АЗК. Це зробили для прискорення діяльності заарештованих активів, працевлаштування людей, оподаткування та поповнення держбюджету.

Автозаправки самі обиратимуть постачальників для мереж АЗК та встановлюватимуть ціни на пальне. Нагадаємо, перші АЗК U.GO запрацювали у Харкові та області у 2017 році. Торгова марка належить АТ "Укргазвидобування", право використовувати яку з 2022 року також має ТОВ "Нафтогаз Ойл Трейдінг".

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