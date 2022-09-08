У Європі кліматичні активісти пошкодили сотні позашляховиків

У ніч із 7 на 8 серпня 2022 року у багатьох країнах Європи пошкодили сотні позашляховиків. Противники зміни клімату почали шкодити безпосередньо власникам автомобілів, які, на їх думку, сильно забруднюють повітря.

У країнах Євросоюзу кілька останніх років поспіль активісти різних рухів, починаючи від "зелених" і до прихильників посилення безпеки на дорогах, активно виступають проти позашляховиків. Вони наполягають, щоби на Старому Континенті повністю заборонили автомобілі сегменту SUV.

Активісти стверджують, що позашляховики дуже забруднюють повітря. Від попереджень активісти вже перейшли до дій. Вони почали спускати шини позашляховиків. Тільки в ніч з 7 на 8 серпня відразу в кількох країнах Європи спустили шини понад 600 автомобілів сегменту SUV. Так, постраждали автомобілісти у Німеччині, Нідерландах та Великій Британії. Це свідчить, що активісти добре координують свої дії.

Європейцям, які володіють позашляховиками, тепер доведеться пильніше стежити за ними і не залишати без нагляду. Що ж до кліматичних активістів, то їх дії можна вважати вандалізмом. А за вандалізм передбачається кримінальна відповідальність.