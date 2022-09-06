Поліція розповіла, як обманюють при купівлі авто на аукціоні в США

Поліцейські попередили українців про активізацію шахраїв, які обіцяють пригнати автомобіль з-за кордону, просять передоплату та привласнюють гроші. Лише на Тернопільщині за минулі вихідні зареєстрували два такі випадки, повідомив Відділ комунікації поліції Тернопільської області.

Так, двоє мешканців Тернопільського району у соціальній мережі знайшли оголошення про продаж автомобілів з-за кордону. Продавець пообіцяв викупити на аукціоні в США дві дорогі іномарки, а потім доставити їх в Україну. За свої послуги він попросив попередню оплату.

Покупці трьома платежами перевели йому 20 600 доларів. Після цього "продавець" перестав виходити на зв'язок і не виконав взяті на себе зобов'язання.

У таку саму ситуацію потрапив мешканець Кременецького району. Він теж на одному з сайтів знайшов оголошення про продаж автомобілів за ціною, нижчою від ринкової. Продавець у месенджері запевнив його, що автомобіль зараз перебуває на митниці у Польщі та незабаром він доставить його до України. Покупцеві навіть скинули точну геолокацію.

Після цього продавець попросив переказати йому гроші нібито для митного оформлення. Для переконливості продавець надіслав покупцю через месенджер копію свого паспорта. Покупець переказав шахраю 17 500 гривень, після чого той перестав виходити на зв'язок.

Слідчі поліції за цими фактами відкрили кримінальні провадження за ст. 190 КК України (Шахрайство). Продовжуються слідчо-оперативні заходи щодо розкриття злочинів.

Раніше стало відомо, що шахраї ошукали 50 українців, обіцяючи пригнати авто з Європи.