Subaru готується представити новий кросовер

Компанія Subaru опублікувала зображення-тизер нового кросовера, світова прем'єра якого відбудеться вже незабаром – 15 вересня. Можливо, це Subaru Crosstrek нового покоління.

Subaru не каже, що 15 вересня покажуть саме новий Crosstrek. Японці повідомили лише, що дебютує "новий кросовер". Однак, виходячи з тизера, можна припустити, що йдеться про Crosstrek нового покоління.

Наразі покупцям пропонують Subaru Crosstrek другого покоління – з 2017 року (у деяких країнах цю модель продають під назвою Subaru XV). Тобто вже настав час до випуску нового покоління цього кросовера. Головне питання полягає в тому, чи це буде абсолютно нова модель або тільки сильно оновлена модель. Справа в тому, що Subaru Impreza, на якій базується Crosstrek, не оновлювалася з 2016 року.

В Україні зараз Subaru XV 2021 модельного року коштує від 904 000 гривень (ціни вже могли змінитися). Він оснащується двигуном 2.0i EyeSight. У цій комплектації є адаптивний круїз-контроль, система попередження про виїзд зі смуги руху, аудіосистема з шістьма динаміками, тоновані задні вікна, 17-дюймові колісні легкосплавні диски, функція адаптивного повороту фар головного світла та інше.

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