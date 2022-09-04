У Києві сталася "фруктова" ДТП з переворотом: опубліковано фото

4 вересня, у неділю, у Києві сталася дорожньо-транспортна пригода за участі автомобілів Nissan TIIDA і Volkswagen, у якій найбільше постраждав фруктово-овочевий урожай.

Про це повідомили в dtp.kiev.ua ВІЙНА.

У районі Теремків на проспекті Академіка Глушкова, 36 на перехресті не поділили дорогу автомобілі Nissan TIIDA і Volkswagen - вони зіткнулися, після чого Volkswagen відлетів у стовп з дорожнім знаком і перекинувся. Автомобілю Nissan TIIDA відірвало бампер, машина зупинилася за перехрестям.

На місце аварії виїхала бригада медиків, але обійшлося без постраждалих. Найбільше дісталося фруктам і овочем, якими був заповнений Volkswagen. Водії та пасажири авто, які потрапили в ДТП, відмовилися пояснювати, як це сталося.