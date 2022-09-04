У Києві сталася "фруктова" ДТП з переворотом: опубліковано фото

4 вересня, у неділю, у Києві сталася дорожньо-транспортна пригода за участі автомобілів Nissan TIIDA і Volkswagen, у якій найбільше постраждав фруктово-овочевий урожай.

Про це повідомили в dtp.kiev.ua ВІЙНА.

У районі Теремків на проспекті Академіка Глушкова, 36 на перехресті не поділили дорогу автомобілі Nissan TIIDA і Volkswagen - вони зіткнулися, після чого Volkswagen відлетів у стовп з дорожнім знаком і перекинувся. Автомобілю Nissan TIIDA відірвало бампер, машина зупинилася за перехрестям.

На місце аварії виїхала бригада медиків, але обійшлося без постраждалих. Найбільше дісталося фруктам і овочем, якими був заповнений Volkswagen. Водії та пасажири авто, які потрапили в ДТП, відмовилися пояснювати, як це сталося.


Ліза Бровко, Апостроф





Интересные новости
Українцям продовжили безкоштовний проїзд у громадському транспорті ВідняУкраїнцям продовжили безкоштовний проїзд у громадському транспорті Відня
Названо автомобілі, найкращі за інноваціями у 2022 роціНазвано автомобілі, найкращі за інноваціями у 2022 році
Kia показала тизер ралійного кросовера Kia SportageKia показала тизер ралійного кросовера Kia Sportage
В Україні оновлять систему страхування автомобілів - НБУВ Україні оновлять систему страхування автомобілів - НБУ
Красиво, дорого, багато: Mercedes-Benz V-Class перетворили на розкішний мінівенКрасиво, дорого, багато: Mercedes-Benz V-Class перетворили на розкішний мінівен
Блок рекламы


Похожие новости
1200 "конячок" і швидкість 320 км/год: Maserati показала свій найпотужніший електрокар, фото та відео1200 "конячок" і швидкість 320 км/год: Maserati показала свій найпотужніший електрокар, фото та відео
Загрожують життю пішоходів: у Києві подали петицію про заборону прокату самокатівЗагрожують життю пішоходів: у Києві подали петицію про заборону прокату самокатів
"Ми з вами": японські залізничники підтримали Україну, фото"Ми з вами": японські залізничники підтримали Україну, фото
Проїзд у всіх видах громадського транспорту в Києві дозволять сплачувати банківською карткоюПроїзд у всіх видах громадського транспорту в Києві дозволять сплачувати банківською карткою
Американці перетворили позашляховик Hummer на будинок на колесах: фото та відеоАмериканці перетворили позашляховик Hummer на будинок на колесах: фото та відео
У Києві скасують п'ять популярних тролейбусних маршрутів: названо причину та термінУ Києві скасують п'ять популярних тролейбусних маршрутів: названо причину та термін
У Румунії перекинувся автобус із українцями, є постраждалі: фотоУ Румунії перекинувся автобус із українцями, є постраждалі: фото
Зірка без макіяжу: до мережі потрапили фото позашляховика Lamborghini Huracan SterratoЗірка без макіяжу: до мережі потрапили фото позашляховика Lamborghini Huracan Sterrato
У Європі тестують оновлений Mercedes CLA: знімки від фотошпигунівУ Європі тестують оновлений Mercedes CLA: знімки від фотошпигунів
У Києві "Запорожець" перетворили на стильного "японця": фото незвичайного автоУ Києві "Запорожець" перетворили на стильного "японця": фото незвичайного авто
Последние новости
Подгружаем последние новости