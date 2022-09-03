Шахраї обдурили 50 людей, обіцяючи пригнати авто з Європи

На Хмельниччині поліцейські затримали учасників етнічної злочинної групи, які незаконно привласнювали гроші громадян, обіцяючи їм пригнати автомобілі з Європи. Про це повідомив Відділ комунікації Хмельницької області.

За даними досудового слідства, у цій злочинній етнічній організації було 18 осіб. Її організував 54-річний мешканець Хмельницького. Зловмисники розміщували у Мережі фейкові оголошення про те, що вони нібито приганяють в Україну автомобілі з країн Європи за вигідними цінами. Обов'язкова умова – передплата на банківську картку.

Після отримання грошей фігуранти переставали виходити на зв'язок з потерпілими та не виконували взяті на себе зобов'язання. Таким чином вони обдурили понад 50 людей із різних областей України. Серед потерпілих – близько 10 військовослужбовців та волонтерів, які хотіли купити машини для фронту. За попередніми даними, загальна сума збитків становить понад 5 млн гривень.

Слідчі поліції за цими фактами відкрили кримінальне провадження за ч. 4 ст. 190 КК України (Шахрайство). Максимальне покарання за цією статтею – 12 років позбавлення волі.

Поліцейські провели 35 обшуків. Вилучено десятки мобільних телефонів, понад 30 банківських карток різних банків, близько 500 000 гривень у різній валюті, а також 5 преміальних автомобілів.

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