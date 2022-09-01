Українським водіям стало швидше виїхати до Польщі

Українським водіям легкових автомобілів з 1 вересня 2022 року стало простіше та швидше виїхати до Польщі, оскільки у пунктах пропуску змінилася організація дорожнього руху.

Наразі рух автомобілів вагою до 7,5 т проходить лише у 4 пунктах пропуску – Устилуг-Зосин, Грушів-Будомеж, Смільниця-Кросценко та Угринів-Долгобичув. Транспортні засоби вагою понад 7,5 т наразі виїжджають до Польщі через інші чотири пункти пропуску.

Очікується, що така нова схема організації руху машин на українсько-польському кордоні допоможе усунути черги. Якщо це справді станеться, то таке нововведення запровадять на постійній основі (зараз це лише пілотний проект).

Зверніть увагу, що рух легкових автомобілів на українсько-польському кордоні зараз здійснюється через чотири невеликі пункти пропуску. Чи впораються вони з поставленим перед ними завданням – покаже найближчий час. У будь-якому випадку водіям потрібно бути готовими до будь-яких несподіванок через це нововведення.

Нагадаємо, що після початку повномасштабного вторгнення в Україну російських військ близько 6 млн українців виїхали до Польщі у пошуках безпечного притулку. Багато хто – на своїх автомобілях.

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