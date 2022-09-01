У Києві скасують п'ять популярних тролейбусних маршрутів: названо причину та термін

З 1 вересня 2022 року у Києві п'ять тролейбусних маршрутів тимчасово призупинять свою роботу – замість них ходитимуть автобуси, інформує Апостроф.

Про це повідомляє "Київтранс".

У період до 20 жовтня організується робота тимчасових автобусних маршрутів №6-ТР, 18-ТР, 28-ТР, 33-ТР. Це пов'язано з тим, що шляховики починають оновлювати покриття у крайній правій смузі від вул. Кирилівській до вул. Овруцькій (на підйом), а також ремонтуватимуть тротуари.

Рух маршрутів буде організовано наступним чином:

  • маршрут № 6-ТР від Мінського масиву до Майдану Незалежності по трасі руху тролейбусного маршруту № 6, в зворотному напрямку – Майдан Незалежності – вулиця Мала Житомирська – Володимирський проїзд – вулиця Володимирська – вулиця Велика Житомирська – Львівська площа – вулиця Січових Стрільців – вулиця Юрія Іллєнка – вулиця Олени Теліги – проспект Степана Бандери до залізничної станції Зеніт – вулиця Кирилівська, далі - по трасі руху тролейбусного маршруту № 6 до Мінського масиву;

  • маршрут № 18-ТР від вулиці Сошенка до Майдану Незалежності по трасі руху тролейбусного маршруту № 18, в зворотному напрямку – Майдан Незалежності – вулиця Мала Житомирська – Володимирський проїзд – вулиця Володимирська – вулиця Велика Житомирська – Львівська площа – вулиця Січових Стрільців – вулиця Юрія Іллєнка – вулиця Олени Теліги – проспект Степана Бандери до залізничної станції Зеніт – вулиця Кирилівська, далі - по трасі руху тролейбусного маршруту № 18 до вулиці Сошенка;

  • маршрут № 33-ТР від Мінського масиву до залізничного вокзалу Південний по трасі руху тролейбусного маршруту № 33, в зворотному напрямку – вулиця Січеславська – вулиця Івана Огієнка – проспект Повітрофлотський - вулиця В’ячеслава Чорновола – вулиця Січових Стрільців - вулиця Юрія Іллєнка – вулиця Олени Теліги – проспект Степана Бандери до залізничної станції Зеніт – вулиця Кирилівська, далі - по трасі руху тролейбусного маршруту № 33 до Мінського масиву.

  • маршрут № 28-ТР від проспекту Свободи до станції метро "Лук’янівська" по трасі тролейбусного маршруту № 28, в зворотному напрямку – Лук’янівська площа – вулиця Деревлянська – вулиця Білоруська – вулиця Юрія Іллєнка – вулиця Олени Теліги – проспект Степана Бандери до залізничної станції Зеніт – вулиця Кирилівська, далі - по трасі тролейбусного маршруту № 28 до проспекту Свободи;

У зв'язку з цим рух тролейбусів маршрутів №№ 6,18,28,33 тимчасово закривається.


Євген Устименко, Апостроф





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