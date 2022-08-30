Mercedes G-Class 2023 подорожчає на 8 150 доларів

У США позашляховик Mercedes-Benz G-Class 2023 модельного року подорожчає на 8 150 доларів. Він коштуватиме на американському ринку від 139 900 доларів.

Компанія Mercedes-Benz у США підвищить ціни на всі свої оновлені автомобілі, які продаватимуться як моделі 2023 року. І найбільше подорожчає Mercedes-Benz G-Class – на 8 150 доларів.

Якщо G-Class в комплектації G550 2022 року випуску коштував на американському ринку 131 750 доларів, то модель 2023 коштуватиме 139 900 доларів. На даний момент ще не відомо, чи відбулися якісь зміни в обладнанні цього позашляховика внаслідок підвищення ціни, але, найімовірніше, це дуже ймовірно.

Що ж до топової комплектації Mercedes-AMG G63 2023 модельного року, то на неї ціни ще не оголошені.

Чи підвищаться ціни на Mercedes-Benz G-Class нового модельного року в Європі - ще не відомо. Певне, цього не уникнути.

Нагадаємо, Mercedes-Benz зараз розробляє G-Class з електричною силовою установкою. Цей електричний позашляховик збереже рамну конструкцію кузова, отримає чотири електромотори та матиме такі ж позашляхові характеристики, як і стандартний Гелендваген.

Раніше стало відомо, що компанія Mercedes-Benz відкликає майже 1 млн кросоверів та мінівенів.