Красиво, дорого, багато: Mercedes-Benz V-Class перетворили на розкішний мінівен

У німецькому тюнінг-ательє Mansory мінівен Mercedes-Benz V-Class перетворили на розкішний Mansory MV600 Noble, який був представлений на автосалоні в китайському Ченду.

Про це повідомляє сайт Autohome, інформує Апостроф .

У процесі обробки ціна авто збільшилася в кілька разів – до 230-260 тисяч доларів, залежно від комплектації.

Характерними особливостями Mansory MV600 Noble є величезна хромована решітка радіатора, карбоновий обвіс та незвичайний капот. На даху автомобіля приробили спойлер, а в задній бампер вставили дві вихлопні труби.

Салон розкішного мінівена оброблений шкірою, деревом і карбоном. Другий ряд складається з широких крісел з електроприводом, вентиляцією та масажем.

Що стосується двигуна, у Mercedes-Benz V-Class він залишився тим самим. Як відомо, машину оснащено 2,0-літровим бензиновим турбомотором на 211 к. с. та 9-ступінчастою автоматичною КПП. Комфорт під час їзди створює пневмопідвіска.