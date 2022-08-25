В Україні можуть запровадити безкоштовне розмитнення автомобілів для деяких громадян

В Україні можуть запровадити безкоштовне розмитнення автомобілів на іноземній реєстрації для учасників бойових дій та для осіб, чиї транспортні засоби були знищені внаслідок злочинних дій російських окупантів.

В Україні можуть запровадити безкоштовне розмитнення автомобілів для деяких громадян

У Верховній Раді вже зареєстрували відповідний законопроект №7652. Його розробили народні депутати політичної партії "Слуга народу".

Крім того, автори цього проекту закону пропонують надати можливість безкоштовно розмитнювати автомобілі особам з інвалідністю, які постраждали внаслідок злочинних дій російських окупантів.

Нагадаємо, в Україні з квітня по 30 червня 2022 року діяло безкоштовне розмитнення автомобілів. За цей час українську "прописку" отримали близько 240 000 б/в автомобілів. Найчастіше до нашої країни ввозять іномарки віком від 11 до 20 років. Найпопулярніші б/в автомобілі серед українців - Volkswagen Passat, Daewoo Lanos, Skoda Octavia, Volkswagen Golf і Renault Megane.

В Україні можуть запровадити безкоштовне розмитнення автомобілів для деяких громадян

Голова парламентського комітету з питань фінансів, митної та податкової політики Данило Гетьманцев раніше заявив, що більше в Україні не буде безкоштовного розмитнення автомобілів. За його словами, це була разова акація.

Раніше стало відомо, що розмитнення автомобілів через додаток "Дія" займе не більше 10 хвилин.


Максимов Віталій, Тудей





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