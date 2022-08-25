Розмитнення автомобілів через “Дію“ займе не більше 10 хвилин

Розмитнення автомобілів на іноземних номерах через мобільний додаток "Дія" займе не більше 10 хвилин. Про це розповів прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

Розмитнення автомобілів через “Дію“ займе не більше 10 хвилин

За його словами, оплату за розмитнення євроблях теж можна буде здійснювати через додаток "Дія". Якщо зараз передбачається чотири платежі, то в майбутньому залишиться лише один платіж.

Нагадаємо, розмитнення автомобілів на іноземних номерах через додаток "Дія" планували запровадити ще у 2021 році. Згодом Денис Шмигаль анонсував, що ця послуга в додатку з'явиться до кінця червня 2022 року. Однак цього досі не сталося.

Проте, розмитнення євроблях через мобільний додаток "Дія", за словами міністра цифрової трансформації України Михайла Федорова, технічно вже майже готове. Наразі народні депутати ВР мають затвердити відповідний законопроект.

Розмитнення автомобілів через “Дію“ займе не більше 10 хвилин

Нагадаємо, в Україні з квітня до 30 червня 2022 року можна було безкоштовно розмитнити будь-який автомобіль. Але більше, на жаль, безкоштовного розмитнення у нашій країні не буде.

Раніше стало відомо, що в Україну за перші сім місяців 2022 року ввезли нових і вживаних автомобілів на 1,7 млрд гривень.


Максимов Віталій, Тудей





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