У США створили "вбивцю" Tesla Model S: розганяється до 100 км за 2 секунди

У США продемонстрували надшвидкісний електрокар у світі - Lucid Air Sapphire розганяється до 100 км/год за 2 секунди й має рекордний запас ходу на 800 км.

Про це повідомили в пресслужбі Lucid.

Lucid Air Sapphire став найпотужнішим і найшвидшим седаном у світі. Його основна перевага - покращена силова установка з трьома моторами, сумарна віддача яких перевищує 1200 к.с, інформує Апостроф.

Фото: Lucid Motors

Тому новий електромобіль має динаміку на рівні Формули-1, тобто він здатний розігнатися до 100 км/год за 2 с, а до 160 км/год — за 4 с. Крім того, Sapphire долає 402 метри менше ніж за 9 секунд! Головний конкурент - Tesla Model S Plaid - показує гірші результати.

Фото: Lucid Motors

Водночас розробники поки що не розкривають точні відомості про запас ходу, але він точно більший за показник Tesla. Наприклад, менш потужний 1126-сильний Lucid Air з такою ж батареєю їде понад 800 км без підзарядки.

При цьому Lucid Air Sapphire має вдосконалену підвіску та переналаштоване кермо, для уповільнення використовуються карбоново-керамічні гальма. Також він відрізняється від стандартної моделі карбоновим обвісом і спойлером.

Фото: Lucid Motors

Електрокар обладнаний спеціальними колісними дисками зі спортивними шинами Michelin Pilot Sport 4S розміром 265/35 R20 спереду і 295/30 R21 ззаду. А в салоні все зроблено зі шкіри й алькантари: спереду спортивні сидіння з електроприводом, масажем і вентиляцією.

Фото: Lucid Motors

Хоч масове виробництво моделі розпочнеться лише в 2023 році, але замовити розкішний електрокар можна вже зараз за ціною від $245 000.


Ліза Бровко, Апостроф





Интересные новости
Зіткнулися два літаки, є жертви: з'явилися кадри з місця авіакатастрофиЗіткнулися два літаки, є жертви: з'явилися кадри з місця авіакатастрофи
Мешканці Запоріжжя продавали автомобілі, призначені для ЗСУМешканці Запоріжжя продавали автомобілі, призначені для ЗСУ
Молодик на самокаті збив завідувача аптеки військового госпіталю, той не вижив: їхав тротуаромМолодик на самокаті збив завідувача аптеки військового госпіталю, той не вижив: їхав тротуаром
Експерти розповіли про стан Tesla Model S після 1,6 млн км пробігуЕксперти розповіли про стан Tesla Model S після 1,6 млн км пробігу
"Коник-горбоконик" за 16 тисяч євро: у Македонії випускатимуть компактний хетчбек, фото"Коник-горбоконик" за 16 тисяч євро: у Македонії випускатимуть компактний хетчбек, фото
Блок рекламы


Похожие новости
Експерти розповіли про стан Tesla Model S після 1,6 млн км пробігуЕксперти розповіли про стан Tesla Model S після 1,6 млн км пробігу
Китайці створили безпілотного прибиральника вулиць: фото та відео незвичайного робота-автобусаКитайці створили безпілотного прибиральника вулиць: фото та відео незвичайного робота-автобуса
Сил буде, як у танка: у США створили унікальний позашляховик, фотоСил буде, як у танка: у США створили унікальний позашляховик, фото
У Китаї створили унікальний "сонцемобіль": фото, відео та характеристики новинкиУ Китаї створили унікальний "сонцемобіль": фото, відео та характеристики новинки
Китайці створили преміальну копію Dacia SpringКитайці створили преміальну копію Dacia Spring
Може стати конкурентом Tesla Model 3: Hyundai презентував електрокар Ioniq 6
Электромобилям Tesla с автопилотами грозят отзывомЭлектромобилям Tesla с автопилотами грозят отзывом
20 тысяч долларов за место в очереди — Tesla открыла предзаказ на свои электрогрузовики20 тысяч долларов за место в очереди — Tesla открыла предзаказ на свои электрогрузовики
Продажи автомобилей в США падают, а акции Tesla снова растут. Итоги фондовых рынков за понедельникПродажи автомобилей в США падают, а акции Tesla снова растут. Итоги фондовых рынков за понедельник
Как хорошее вино: экземпляр Tesla Roadster 2008 года выпуска продан более чем за $250 000Как хорошее вино: экземпляр Tesla Roadster 2008 года выпуска продан более чем за $250 000
Последние новости
Подгружаем последние новости