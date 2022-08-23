Названо китайські авто з найкращими характеристиками

В Україні китайські автомобілі поступово виходять на лідируючі позиції з продажу. Так, Chery вже посідає третє місце з продажу на українському ринку. Тому українцям буде корисно дізнатися про китайські автомобілі з найкращими характеристиками. Цей рейтинг складено китайською філією американської компанії J.D. Power.

Названо китайські авто з найкращими характеристиками

У Піднебесній власників китайських автомобілів, які володіють ними 2-6 місяців, попросили оцінити їх за 10 параметрами – від дизайну до безпеки. Загальний бал APEAL (характеристики, виконання та компонування) у 2022 році становив 730 балів з 1000. У 2021 році цей показник становив 727 балів.

Перше місце серед китайських автомобільних брендів посіли GAC Trumpchi та Geely, які набрали по 731 бал. На другому місці Dongfeng Forthing (727 балів), а на третьому – Roewe (727 балів).

Замикають п'ятірку найкращих китайських автомобільних брендів Chery та Haval, які отримали 726 та 725 балів відповідно.

Названо китайські авто з найкращими характеристиками

У сегменті седанів виділили китайські моделі Chery Arrizo 5 Plus, Changan Eado Plus, Geely Binrui та Preface. Серед китайських кросоверів найкращими виявилися GAC GS3, Geely Vision X3, Haval M6, Dongfeng Fengshen AX7 та Chery Tiggo 8 Plus.

Нагадаємо, кросовер Chery Tiggo 2 раніше увійшов до ТОП-10 нових автомобілів, які найчастіше купують українці.


Максимов Віталій, Тудей





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