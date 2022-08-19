Поліцейський вкрав у військового авто, працюючи із спільниками: розкрилися й інші злочини псевдо-копа

Поліція, авто, люди

Працівнику поліції та двом його спільникам повідомлено про підозру у вимаганні коштів, незаконному заволодінні автомобілем та продажі інформації з державних баз даних.

Про це повідомили в Київській міській прокуратурі.

Згідно із матеріалами слідства, 27-річний правоохоронець на початку квітня 2022 року незаконно заволодів позашляховиком, який був виставлений військовослужбовцем на продаж в одному з автосалонів.

Поліцейський повідомив зберігачам, що автомобіль перебуває в розшуку та він, як працівник правоохоронного органу, має право її арештувати та вилучити. Після того, як правоохоронець упродовж тижня використовував викрадений автомобіль у власних цілях, він вирішив заволодіти й грошима продавця.

Для цього правоохоронець залучив двох цивільних осіб для введення в оману військовослужбовця, який намагався цей автомобіль продати. Підозрювані видавали себе за покупців, які нібито придбали цей позашляховик в автосалоні за добу до початку збройної агресії РФ, водночас не встигли його забрати.

поліція, місце злочину

Поліцейський в свою чергу наполягав на тому, що автомобіль є предметом кримінального правопорушення і у разі, якщо військовослужбовець не сплатить підставним покупцям грошові кошти у сумі 20 тис. доларів США, то її буде конфісковано.

У ході досудового розслідування зафіксовано факт отримання грошових коштів підозрюваними. Під час здійснення досудового розслідування встановлено, що поліцейській неодноразово використовував наданий йому доступ до інформаційних баз даних державних органів для пошуку та передачі конфіденційної інформації третім особам.

Варто зазначити, що поліцейський раніше вже перебував у полі зору правоохоронних органів. Голосіївський районний суд Києва розглядає кримінальне провадження за обвинуваченням вказаної особи та ще чотирьох членів етнічного злочинного угрупування у вчиненні крадіжки організованою групою. Вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів.

злочин, криміналіст, поліція


Алексей Ионов, politeka.net





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