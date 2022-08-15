Чи можна заливати паливо з нерекомендованим октановим числом

Багато автомобілістів – люди забобонні. Вони вірять у міфи, від яких вже давно настав час відмовитися. Один із таких міфів – нібито шкідливо заливати паливо з нерекомендованим октановим числом.

Бензин, вказаний у дужках, можна заливати тоді, коли іншого палива немає на заправці. Наприклад, основний – бензин А-98, а запасний (зазначений у дужках) – А-95. Бензин, октанове число якого перевищує рекомендоване автовиробником, не завдасть шкоди мотору. У сильну спеку ймовірність упіймати детонацію з таким паливом помітно менше.

А ось бензин із низьким октановим числом може викликати проблеми. Якщо замість бензину А-95 трохи проїхати на 92-му бензині, нічого поганого в принципі не трапиться. Особливо якщо їхати обережно, без перевантажень. Справа в тому, що будь-який двигун сконструйований таким чином, щоб гарантувати невеликий запас по октановому числу.

Але якщо регулярно їздити на низькооктановому паливі, двигун цього може не пережити. В результаті доведеться його ремонтувати.

В Україні зараз продають лише бензини А-95 та А-95+. Бензину А-92 на заправках під час війни практично не зустрінеш. Проте, побільшало неякісного бензину.

Раніше директор Консалтингової групи "А-95" Сергій Куюн попередив, що АЗС більше продаватимуть низькоякісне паливо.