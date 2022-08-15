Чи можна заливати паливо з нерекомендованим октановим числом

Багато автомобілістів – люди забобонні. Вони вірять у міфи, від яких вже давно настав час відмовитися. Один із таких міфів – нібито шкідливо заливати паливо з нерекомендованим октановим числом.

Чи можна заливати паливо з нерекомендованим октановим числом

Бензин, вказаний у дужках, можна заливати тоді, коли іншого палива немає на заправці. Наприклад, основний – бензин А-98, а запасний (зазначений у дужках) – А-95. Бензин, октанове число якого перевищує рекомендоване автовиробником, не завдасть шкоди мотору. У сильну спеку ймовірність упіймати детонацію з таким паливом помітно менше.

А ось бензин із низьким октановим числом може викликати проблеми. Якщо замість бензину А-95 трохи проїхати на 92-му бензині, нічого поганого в принципі не трапиться. Особливо якщо їхати обережно, без перевантажень. Справа в тому, що будь-який двигун сконструйований таким чином, щоб гарантувати невеликий запас по октановому числу.

Чи можна заливати паливо з нерекомендованим октановим числом

Але якщо регулярно їздити на низькооктановому паливі, двигун цього може не пережити. В результаті доведеться його ремонтувати.

В Україні зараз продають лише бензини А-95 та А-95+. Бензину А-92 на заправках під час війни практично не зустрінеш. Проте, побільшало неякісного бензину.

Раніше директор Консалтингової групи "А-95" Сергій Куюн попередив, що АЗС більше продаватимуть низькоякісне паливо.


Максимов Віталій, Тудей





Интересные новости
Ціни на вживані автомобілі в Україні знижуватимутьсяЦіни на вживані автомобілі в Україні знижуватимуться
Українські дипломати влаштували ДТП у центрі Відня. МЗС обіцяє покарати винних після розслідуванняУкраїнські дипломати влаштували ДТП у центрі Відня. МЗС обіцяє покарати винних після розслідування
В Україні різко збільшився продаж електромобілівВ Україні різко збільшився продаж електромобілів
У Києві суд скасував тарифи на паркуванняУ Києві суд скасував тарифи на паркування
Зроблені в Україні: на що здатні позашляхові авто вітчизняного виробництва
Блок рекламы


Похожие новости
Вже менше 27 гривень за літр газу: паливо для авто з ГБО продовжує дешевшатиВже менше 27 гривень за літр газу: паливо для авто з ГБО продовжує дешевшати
В Україні подоржчало популярне автомобільне паливо: скільки коштує заправити авто на АЗСВ Україні подоржчало популярне автомобільне паливо: скільки коштує заправити авто на АЗС
Експерт пояснив, чому не можна підвищувати ПДВ на пальнеЕксперт пояснив, чому не можна підвищувати ПДВ на пальне
Які сімейні авто можна купити в Україні за $9-10 тисяч: названо моделі з "автоматом"Які сімейні авто можна купити в Україні за $9-10 тисяч: названо моделі з "автоматом"
Українські АЗС оновили ціну бензину, ДП та автогазу: скільки коштує паливоУкраїнські АЗС оновили ціну бензину, ДП та автогазу: скільки коштує паливо
В Україні на АЗС продовжує знецінюватися популярне паливо: яка наразі його цінаВ Україні на АЗС продовжує знецінюватися популярне паливо: яка наразі його ціна
Не дорожче $10 000: названо 15 "американців" з пробігом, які можна купити в УкраїніНе дорожче $10 000: названо 15 "американців" з пробігом, які можна купити в Україні
Найдешевший – автогаз: скільки коштує паливо в УкраїніНайдешевший – автогаз: скільки коштує паливо в Україні
Платні номерні знаки тепер можна встановити на всі ТЗПлатні номерні знаки тепер можна встановити на всі ТЗ
Автогаз продовжує дешевшати: паливо вже коштує менше 30 грн/літрАвтогаз продовжує дешевшати: паливо вже коштує менше 30 грн/літр
Последние новости
Подгружаем последние новости