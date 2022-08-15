Шпигуни показали патентні зображення нового Volvo XC90

На сайті Worldscoop показали патентні зображення електричного кросовера Volvo XC90. Як вони потрапили до Мережі та з якого джерела – не відомо.

Компанія Volvo випускає Volvo XC90 із 2002 року. Наразі покупцям пропонують друге покоління цієї моделі (з 2015 року). Досі в лінійку двигунів цього кросовера входили лише бензинові та дизельні агрегати. Але XC90 третього покоління отримає електричну силову установку, тобто буде електромобілем.

Генеральний директор Volvo Хакан Самуельссон у 2021 році підтвердив, що Volvo XC90 матиме нове покоління з електричною силовою установкою. За його словами, назва цієї новинки починатиметься з голосної літери. Можливо, вона називатиметься Embla, оскільки компанія Volvo раніше запатентувала таку назву. Але не виключено, що до назви XC90 додадуть букву E, що позначає електромобіль. Тобто ця новинка може одержати назву Volvo EXC90.

Не можна повністю виключити, що на патентних зображеннях бачимо оновлений Volvo XC90 з гібридною силовою установкою. Справа в тому, що раніше Самуельссон заявив, що XC90 з двигуном внутрішнього згоряння продаватиметься одночасно з повністю електричною версією.

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