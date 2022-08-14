Ціни на вживані автомобілі в Україні знижуватимуться

Ринок нових автомобілів в Україні переживає занепад, і так продовжуватиметься до закінчення війни. Спустілі ніші на авторинку заповнить торгівля вживаними машинами. Вона може активізуватись. При цьому ціни на вживані автомобілі плавно знижуватимуться. А сам ринок цих машин створить чимало вакансій для українців, котрі втратили роботу через війну.

В Україні прогнозують значне зниження цін на вживані автомобілі

Такий прогноз щодо найближчих перспектив авторинку дав аналітик компанії "Центр біржових технологій" (ЦБТ) Максим Орищак.

На авторинку вже не буде такого різкого коливання цін на автомобілі, як було на початку війни, прогнозує експерт. При цьому вартість машин може поступово знизитися на 10-15%.

"Автомобілі в Україні будуть у середньому без значних коливань цін, але з тенденцією їхнього зниження на 10-15%. Причина в тому, що попит на велику техніку зростати не може через безгрошів'я населення", - прогнозує Орищак.

В Україні прогнозують значне зниження цін на вживані автомобілі

У багатьох українців із початку війни значно скоротилися прибутки. При цьому сімейний бюджет якось треба поповнювати. Тому для багатьох джерелом заробітку може стати пригін уживаних автомобілів з-за кордону та продаж їх тут, в Україні. Це може створити цілий сегмент додаткової зайнятості ринку праці.

Ще один масив додаткових вакансій з'явиться в автомайстернях. Адже через пригін б/в автомобілів у них значно додасться роботи: щоб вигідно продати уживаний товар, його потрібно привести до товарного вигляду.

"Це непогано для автомайстерень, у яких завжди роботи буде безліч. І також це непоганий бізнес для тих, хто зараз думає, чим зайнятися, щоб заробляти під час війни", - каже експерт.

Звісно, активність ринку значною мірою залежатиме і від вартості пального. Якщо ціни на пальне зростатимуть, то купівельна активність знизиться. А тим часом вже незабаром в Україні можуть повернути акциз на паливо, що призведе до значного його подорожчання.


Марченко Любов, Тудей





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