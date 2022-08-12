Українці назвали найпопулярніші авто: які двигуни вибирають найчастіше

Експерти склали рейтинг нових автомобілів з типами двигунів, які мали найбільший попит серед українців у липні 2022 року, інформує Апостроф .

Про це повідомляє Асоціація автовиробників України "Укравтопром".

Так, у липні покупці віддавали перевагу таким новим легковикам:

авто із бензиновими двигунами - 59% ринку;

автомобілі із дизельними двигунами - 23%;

авто із гібридною силовою установкою - 12%;

авто цілком електричні - 5%;

автомобілі з газобалонним обладнанням - 1%.

Найпопулярніші автомобілі серед кожного виду двигунів:

