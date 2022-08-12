2022-08-12
Українці назвали найпопулярніші авто: які двигуни вибирають найчастіше
Експерти склали рейтинг нових автомобілів з типами двигунів, які мали найбільший попит серед українців у липні 2022 року, інформує
Про це повідомляє Асоціація автовиробників України "Укравтопром".
Так, у липні покупці віддавали перевагу таким новим легковикам:
- авто із бензиновими двигунами - 59% ринку;
- автомобілі із дизельними двигунами - 23%;
- авто із гібридною силовою установкою - 12%;
- авто цілком електричні - 5%;
- автомобілі з газобалонним обладнанням - 1%.
Найпопулярніші автомобілі серед кожного виду двигунів:
- популярні "бензинові" автівки - CHERY Tiggo 4;
- серед дизельних авто - RENAULT Sandero;
- найбільш привабливі гібриди - TOYOTA RAV-4;
- з-поміж нових електрокарів - VOLKSWAGEN ID.4;
- нові автомобілі з ГБО - CHERY Tiggo 4.
Ксенія Срібнянська, Апостроф