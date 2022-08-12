Українці назвали найпопулярніші авто: які двигуни вибирають найчастіше

Експерти склали рейтинг нових автомобілів з типами двигунів, які мали найбільший попит серед українців у липні 2022 року, інформує Апостроф.

Про це повідомляє Асоціація автовиробників України "Укравтопром".

Так, у липні покупці віддавали перевагу таким новим легковикам:

  • авто із бензиновими двигунами - 59% ринку;
  • автомобілі із дизельними двигунами - 23%;
  • авто із гібридною силовою установкою - 12%;
  • авто цілком електричні - 5%;
  • автомобілі з газобалонним обладнанням - 1%.

Найпопулярніші автомобілі серед кожного виду двигунів:

  • популярні "бензинові" автівки - CHERY Tiggo 4;
  • серед дизельних авто - RENAULT Sandero;
  • найбільш привабливі гібриди - TOYOTA RAV-4;
  • з-поміж нових електрокарів - VOLKSWAGEN ID.4;
  • нові автомобілі з ГБО - CHERY Tiggo 4.


Ксенія Срібнянська, Апостроф





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