В Україні подоржчало популярне автомобільне паливо: скільки коштує заправити авто на АЗС

Ціни на деякі види пального на українських АЗС у п’ятницю, 12 серпня, трохи зросли. Зокрема, бензин марки А-95 знову здорожчав. За день – на 18 копійок (49,98 грн/л), повідомляють «Факти.Life» .

Вартість А-92 майже не змінилася і сьогодні його реалізують по 48,6 грн/л, тобто на 2 копійки дешеше, ніж учора.

А дизельне пальне навпаки – здорожчало на 2 копійки (53,76 грн/л).

Ціни на бензин А-95 на автозаправках:

Укр-Петроль (47,50 грн);

Олас (48,90 грн/л);

Укрнафта, Авіас (49 грн/л);

UPG (50 грн/л);

Shell (50,80 грн/л);

OKKO, WOG (51 грн/л).

Найнижчі ціни на бензин А-92 пропонують АЗС ZOG (47 грн/л), Авіас (48 грн/л) та Рур груп (49 грн/л).

Дизель можна придбати щонайменше по 51,5 грн/л на заправках Укр-Петроль, за 52 грн/л – на ZOG.