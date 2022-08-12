Стало відомо, коли українці купуватимуть більше нових автомобілів

В Україні із січня по червень 2022 року купили 18 500 нових автомобілів, що на 64% менше, ніж за аналогічний період 2021 року. Експерти Інституту досліджень авторинку розповіли, за яких умов українці почнуть більше купувати нових машин.

По-перше, продаж нових автомобілів збільшиться, якщо підвищиться купівельна спроможність українців. На жаль, останніми роками купівельна спроможність українців постійно знижується. А у 2022 році ситуація стала ще гіршою через повномасштабне вторгнення російських окупаційних військ в Україну.

По-друге, збільшити продаж нових автомобілів може повернення кредитування та лізингу під помірні відсотки.

В Україні зараз автомобілі випускає лише одне підприємство – Єврокар. Цей завод відновив виробництво у червні. Запорізький автомобілебудівний завод із лютого припинив випускати автомобілі, оскільки машинокомплекти до них він отримував із країни-агресора.

Раніше аналітики Інституту досліджень авторинку попередили, що в Україні може ще більше знизитися продаж нових автомобілів. Це станеться, якщо нардепи затвердять законопроект №7466, який передбачає стимулювання ввезення автомобілів, яким 10 і більше років.

Нагадаємо, у Києві правоохоронці затримали зловмисника, який "продавав" люксові автомобілі.