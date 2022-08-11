Експерт розповів, хто виграє від 10%-го збору на імпорт автомобілів

Якщо в Україні введуть, як хоче Кабмін, 10% збір на валютообмінні операції для купівлі всіх імпортних товарів, то від цього виграють так звані "сірі" дилери. Такої думки дотримується голова Всеукраїнської Асоціації автомобільних імпортерів та дилерів Олег Назаренко.

Експерт розповів, хто виграє від 10%-го збору на імпорт автомобілів

За його словами, у разі ухвалення нової ініціативи Кабміну "сірі" дилери почнуть купувати за кордоном автомобілі за готівку, а потім їх ввозитимуть до України без додаткових податків. А офіційним дилерам доведеться за банківські валютообмінні операції платити збір у розмірі 10%.

При такому розвитку подій, звичайно, "сірі" дилери виявляться в хорошому прибутку, а офіційні дилери будуть, як то кажуть, на межі виживання.

Нагадаємо, Кабмін планує запровадити додатковий збір на імпорт у розмірі 10%. Додатковий збір на валютообмінні операції для купівлі всіх імпортних товарів. Очікується, що це послабить тиск на гривню.

Експерт розповів, хто виграє від 10%-го збору на імпорт автомобілів

Якщо це нововведення справді впровадять, то на 10% подорожчають всі імпортні товари, в тому числі нові та б/в автомобілі, автомобільні запчастини та автомобільне паливо. Назаренко пропонує повернути список товарів критичного імпорту, замість того, щоб запроваджувати 10%-й збір.

Раніше стало відомо, що в Україні під час війни у 2,5 раза знизилася кількість ДТП.


Максимов Віталій, Тудей





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