Під Запоріжжям авто з дітьми "злетіло" з траси: фото серйозної смертельної ДТП

Увечері у вівторок, 9 серпня, між селами Мар'ївка та Біленьке Запорізького району сталася аварія, в якій загинув чоловік та постраждали четверо людей, серед яких двоє дітей восьми та тринадцяти років.

Про це повідомляється на Facebook-сторінці ДСНС України, інформує Апостроф.

З незрозумілих причин водій автомобіля ВАЗ з'їхав у кювет, внаслідок чого автомобіль перекинувся.

Також травми отримали ще дві пасажирки авто - жінки 32-х та 55-ти років. Водія легковика затиснуло конструкціями автомобіля, його деблокували рятувальники. Усіх постраждалих госпіталізовано.


Олена Руденко, Апостроф





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