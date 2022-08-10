Під Запоріжжям авто з дітьми "злетіло" з траси: фото серйозної смертельної ДТП

Увечері у вівторок, 9 серпня, між селами Мар'ївка та Біленьке Запорізького району сталася аварія, в якій загинув чоловік та постраждали четверо людей, серед яких двоє дітей восьми та тринадцяти років.

Про це повідомляється на Facebook-сторінці ДСНС України, інформує Апостроф .

З незрозумілих причин водій автомобіля ВАЗ з'їхав у кювет, внаслідок чого автомобіль перекинувся.

Також травми отримали ще дві пасажирки авто - жінки 32-х та 55-ти років. Водія легковика затиснуло конструкціями автомобіля, його деблокували рятувальники. Усіх постраждалих госпіталізовано.