2022-08-10
Під Запоріжжям авто з дітьми "злетіло" з траси: фото серйозної смертельної ДТП
Увечері у вівторок, 9 серпня, між селами Мар'ївка та Біленьке Запорізького району сталася аварія, в якій загинув чоловік та постраждали четверо людей, серед яких двоє дітей восьми та тринадцяти років.
Про це повідомляється на Facebook-сторінці ДСНС України, інформує
З незрозумілих причин водій автомобіля ВАЗ з'їхав у кювет, внаслідок чого автомобіль перекинувся.
Також травми отримали ще дві пасажирки авто - жінки 32-х та 55-ти років. Водія легковика затиснуло конструкціями автомобіля, його деблокували рятувальники. Усіх постраждалих госпіталізовано.
Олена Руденко, Апостроф