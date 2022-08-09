Кросовер Toyota C-HR отримав дві нові версії

Компанія Toyota C-HR випустила дві нові комплектації популярного компактного кросовера Toyota C-HR. Ці версії орієнтовані насамперед на безпеку водія та пасажирів.

Зокрема, в Японії тепер покупцям пропонують Toyota C-HR у комплектаціях Mode-Nero Safety Plus III (20 119 доларів) та GT Mode-Nero Safety Plus III (22 555 доларів). Такі кросовери отримали унікальний колір кузова, 18-дюймові чорні матові колісні диски з шинами 225/50 R18 та унікальну оббивку салону.

Але головне у тому, що ці кросовери мають додаткові системи безпеки. Наприклад, у них є система, яка за допомогою радара виявляє автомобілі, що наближаються ліворуч та праворуч. Є також монітор із панорамним оглядом.

Версія GT Mode-Nero Safety Plus III відрізняється від Mode-Nero Safety Plus III лише двигуном. У потужнішої версії під капотом знаходиться 1,8 л бензиновий двигун з турбонаддувом.

В Україні зараз Toyota C-HR доступний у версіях з трьома видами силової установки – з 1,2 л бензиновим турбодвигуном (116 к.с.), з гібридним 1,6 л мотором потужністю 122 к.с., та з гібридним 2, 0 л мотором потужністю 184 к.с.