Для виїзду за кордон на автомобілі тепер потрібно більше документів

Українським водіям для виїзду за кордон тепер знову потрібний обов'язково поліс страхування "Зелена карта". Про це повідомила прес-служба МВС України.

Наприкінці лютого 2022 року в Україні у зв'язку із веденням військового стану громадянам дозволили виїжджати за кордон на власних автомобілях без "Зеленої карти". З того часу ситуація з безпекою в Україні значно покращилася, тому міжнародний договір "автоцивілки" тепер знову є обов'язковим для водіїв при перетині державного кордону.

Крім того, для виїзду за кордон на власному автомобілі також потрібне посвідчення водія міжнародного зразка, свідоцтво про реєстрацію (техпаспорт) автомобіля, наклейка з написом UA, стандартний держномер.

Водії, які не є власником автомобіля, також мають пред'явити прикордонникам довіреність з позначкою власника про дозвіл на виїзд за кордон або тимчасовий реєстраційний талон на право керування транспортним засобом.

У пунктах пропуску на західному кордоні зараз практично припинилися черги, які раніше були через велику кількість євроблях. Черги з євроблях на в'їзд до України під час безкоштовного розмитнення сягали десятків кілометрів.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що українським водіям запропонували нову послугу онлайн.