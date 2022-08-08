Механік пояснив, чому в автомобілях Toyota потрібно частіше міняти мастило

У США компанія Toyota рекомендує змінювати моторне мастило кожні 10 000 миль (16 093 км), щоб діяла її гарантія. На YouTube-каналі The Car Care Nut майстер з діагностики автомобілів під ніком AMD розповів, чому моторне мастило потрібно міняти частіше.

Механік пояснив, чому в автомобілях Toyota потрібно частіше міняти мастило

Як приклад, механік взяв Toyota Camry 2015 року випуску з пробігом 180 000 миль (близько 289 000 км). Власник цього автомобіля за настійною порадою дилера змінював моторне мастило кожні 10 000 миль.

На пробігу приблизно 120 000 миль (193 121 км) у Camry почалася підвищена витрата моторного мастила. І з кожним кілометром витрата мастила тільки збільшувалася. Зрештою, власник цього автомобіля попрямував на СТО механіка AMD, щоб розібратися з проблемою.

Механік пояснив, чому в автомобілях Toyota потрібно частіше міняти мастило

Сліди зношування на стінках двох циліндрів показують, де масло могло просочуватися через поршневі кільця в камеру згоряння. Механік вважає, що стінки циліндрів пошкоджені внаслідок того, що рідко змінювали мастило. Щоб цього не сталося, він рекомендує міняти моторне мастило кожні 5 000 миль (приблизно 8 000 км) або кожні шість місяців.

Потрібно відзначити, що за ідеальних умов експлуатації моторне мастило може прослужити довше, ніж очікується. Але це в ідеальних умовах...

Нагадаємо, раніше ми розповіли, як визначити, що залив підроблене моторне мастило.


Максимов Віталій, Тудей





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