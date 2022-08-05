Пальне на АЗС Києва: Держпродспоживслужба попередила щодо якості та зловживань з ціною

При перевірці столичних АЗС контролюючі органи виявили порушення ціноутворення на пальне у 55% станцій. Про це повідомив начальник Головного управління Держпродспоживслужби в місті Києві Олег Рубан, пише УНН.

Він зазначив: «Наразі перевірено близько 170 АЗС по Києву. З них майже 55% було виявлено порушення норм ціноутворення на пальне. Але з позитивного можу сказати, що ситуація з наповнення ринку пальним стабільна і відповідає споживчому рівню».

Однак, за його словами, скарг громадян у Держпродспоживслужбу на неналежну якість пального поменшало. Якщо три місяці назад в Києві щодня реєструвалося від 5 до 10 звернень, а зараз – від 1 до 5.

Хоча при цьому якість пального не покращилася, а навпаки.

«У місті Києві фіксується перевищення в 3-4 рази за показниками викидів і діоксидів, і формальдегідів. Це вказує на погіршення стану самого пального. Сьогодні моніторинг якості пального не проводиться в зв’язку з мораторієм. І Держпродспоживслужба неодноразово зверталася до народних депутатів України і Міністерства економіки щодо поновлення перевірок, адже це захист споживачів», – зазначає Рубан.