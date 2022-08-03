Розмитнення автомобілів в Україні може подорожчати на 10%

В Україні розмитнення автомобілів на іноземних номерах може подорожчати на 10%. Це станеться, якщо запровадять додатковий збір на імпорт.

За словами народного депутата Ярослава Железняка, Кабмін вже розробляє законопроект щодо додаткового збору на імпорт. Зокрема, в Україні хочуть запровадити 10% збір на валютообмінні операції для придбання всіх імпортних товарів та послуг.

Уряд вважає, що такий захід має допомогти знизити попит на імпортні товари та тиск на гривню.

Експерти Інституту досліджень авторинку вважають, що додатковий збір на імпорт у розмірі 10% призведе до збільшення вартості розмитнення автомобілів. Крім того, українці намагатимуться сплатити автомобілі за кордоном готівкою, щоб не переплачувати за банківський переказ. Тобто відбудеться поглиблення тінізації.

Залізняк стверджує, що відповідний законопроект зареєструють у Верховній Раді вже найближчими тижнями. Чи підтримають його народні депутати – покаже час. У будь-якому випадку на затвердження законопроекту знадобиться багато часу, оскільки знадобиться його розгляд у профільних комітетах, розгляд у сесійній залі та підписання президентом України Володимиром Зеленським.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що зловмисники вигадали новий спосіб автопідстави.