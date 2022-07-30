2022-07-30
Україна увійшла до топ-5 країн за кількістю куплених у Європі машин
Україна посіла п'яте місце у рейтингу імпортерів легкових машин з Європи. На першому - Велика Британія.
Про це повідомляє УкрАвтопром на своєму Telegram-каналі з посиланням на дані АСЕА.
За минулий рік Європейський Союз заробив на експорті авто близько 140 млрд євро, з яких більша частина припадає на експорт легковики. Таких авто відправили на експорт за рік 5,1 млн екземплярів, заробивши на цьому 126,8 млрд євро.
ТОП-10 країн за кількістю придбаних в Європі легковиків:
- Велика Британія – 980 362 авто;
- США – 648 127;
- КНР – 410 917;
- Туреччина – 317 128;
- Україна – 209 733;
- Швейцарія – 204 444;
- Японія – 177 224;
- Корея – 146 515;
- Норвегія – 122 860;
- Сербія – 122 001.
Фото: t.me/ukrautoprom
Катерина Глянько, Апостроф