Україна увійшла до топ-5 країн за кількістю куплених у Європі машин

Україна посіла п'яте місце у рейтингу імпортерів легкових машин з Європи. На першому - Велика Британія.

Про це повідомляє УкрАвтопром на своєму Telegram-каналі з посиланням на дані АСЕА.

За минулий рік Європейський Союз заробив на експорті авто близько 140 млрд євро, з яких більша частина припадає на експорт легковики. Таких авто відправили на експорт за рік 5,1 млн екземплярів, заробивши на цьому 126,8 млрд євро.

ТОП-10 країн за кількістю придбаних в Європі легковиків:

Велика Британія – 980 362 авто ; США – 648 127; КНР – 410 917; Туреччина – 317 128; Україна – 209 733; Швейцарія – 204 444; Японія – 177 224; Корея – 146 515; Норвегія – 122 860; Сербія – 122 001.

Фото: t.me/ukrautoprom