Україна увійшла до топ-5 країн за кількістю куплених у Європі машин

Україна посіла п'яте місце у рейтингу імпортерів легкових машин з Європи. На першому - Велика Британія.

Про це повідомляє УкрАвтопром на своєму Telegram-каналі з посиланням на дані АСЕА.

За минулий рік Європейський Союз заробив на експорті авто близько 140 млрд євро, з яких більша частина припадає на експорт легковики. Таких авто відправили на експорт за рік 5,1 млн екземплярів, заробивши на цьому 126,8 млрд євро.

ТОП-10 країн за кількістю придбаних в Європі легковиків:

  1. Велика Британія – 980 362 авто;
  2. США – 648 127;
  3. КНР – 410 917;
  4. Туреччина – 317 128;
  5. Україна – 209 733;
  6. Швейцарія – 204 444;
  7. Японія – 177 224;
  8. Корея – 146 515;
  9. Норвегія – 122 860;
  10. Сербія – 122 001.

Фото: t.me/ukrautoprom


Катерина Глянько, Апостроф





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