Поліція затримала шахрая, який “продавав“ неіснуючі паливні талони

На Івано-Франківщині кіберполіцейські викрили 46-річного місцевого жителя, який під виглядом продажу паливних талонів обдурив громадян на понад 200 000 гривень. Про це повідомив Департамент кіберполіції Нацполіції України.

За даними слідства, фігурант, користуючись дефіцитом палива в Україні, створив два сайти для продажу неіснуючих талонів різних мереж АЗС. Водіям пропонувалося купити паливні картки, які дозволяли без ліміту придбати паливо та за цінами на 40% нижчими за ринкові. Свої шахрайські сайти фігурант просував у тематичних групах у месенджері.

Отримавши повну плату за талони, шахрай переставав виходити зв'язок із покупцем. Загальна сума збитків потерпілих оцінюється у не менше 200 000 гривень.

Слідчі правоохоронних органів за цими фактами відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 190 Кримінального кодексу України (Шахрайство). Фігуранту вже повідомили про підозру у злочині. Він може провести у місцях позбавлення волі до 8 років. Досудове слідство триває.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що в Києві затримали керівника громадської організації, який намагався продати автомобілі, отримані як гуманітарну допомогу для Збройних сил України.