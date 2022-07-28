Поліція затримала шахрая, який “продавав“ неіснуючі паливні талони

На Івано-Франківщині кіберполіцейські викрили 46-річного місцевого жителя, який під виглядом продажу паливних талонів обдурив громадян на понад 200 000 гривень. Про це повідомив Департамент кіберполіції Нацполіції України.

Поліція затримала шахрая, який “продавав“ неіснуючі паливні талони

За даними слідства, фігурант, користуючись дефіцитом палива в Україні, створив два сайти для продажу неіснуючих талонів різних мереж АЗС. Водіям пропонувалося купити паливні картки, які дозволяли без ліміту придбати паливо та за цінами на 40% нижчими за ринкові. Свої шахрайські сайти фігурант просував у тематичних групах у месенджері.

Отримавши повну плату за талони, шахрай переставав виходити зв'язок із покупцем. Загальна сума збитків потерпілих оцінюється у не менше 200 000 гривень.

Слідчі правоохоронних органів за цими фактами відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 190 Кримінального кодексу України (Шахрайство). Фігуранту вже повідомили про підозру у злочині. Він може провести у місцях позбавлення волі до 8 років. Досудове слідство триває.

Поліція затримала шахрая, який “продавав“ неіснуючі паливні талони

Нагадаємо, раніше стало відомо, що в Києві затримали керівника громадської організації, який намагався продати автомобілі, отримані як гуманітарну допомогу для Збройних сил України.


Максимов Віталій, Тудей





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