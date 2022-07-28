ТОП-5 найбільш надійних п'ятирічних седанів

В останні роки інтерес до седанів знизився, тому що багато хто воліє їздити на кросоверах. Однак у багатьох країнах седани досі дуже популярні і вони не хочуть здавати свої лідируючі позиції. Експерти Consumer Reports назвали найнадійніші у світі п'ятирічні седани.

ТОП-5 найбільш надійних п'ятирічних седанів

1-е місце – Toyota Corolla (див. фото вгорі)

Компанія Toyota випускає автомобіль Toyota Corolla з 1966 року. Він вже довгий час вважається одним із найнадійніших у світі. Corolla отримує високі оцінки за надійність у різних рейтингах. Toyota у 2022 році в США увійшла до трійки найнадійніших автомобільних брендів.

2-е місце – Mazda6

ТОП-5 найбільш надійних п'ятирічних седанів

Mazda6 з'явилася у продажу у 2002 році. З 2012 року покупцям пропонують третє покоління цієї моделі. Mazda6 є в кузові седан, хетчбек та універсал. П'ятирічний седан Mazda6 (тобто автомобіль 2017 року) вважається одним із найнадійніших у своєму сегменті. Експерти відзначили якісний салон та збільшений кліренс.

3 місце - Toyota Camry

ТОП-5 найбільш надійних п'ятирічних седанів

Це ще один знаменитий японський автомобіль. Його випускають із 1982 року. З 2017 року продається Toyota Camry XV70. У рейтингах надійності Consumer Reports він завжди займає найвищі місця.

4-е місце – Honda Accord

ТОП-5 найбільш надійних п'ятирічних седанів

Експерти відзначили хороші динамічні характеристики Honda Accord 2017 року, його дизайн, а також комфортну експлуатацію взимку. Він також займає найвищі місця в щорічних рейтингах надійності Consumer Reports.

5-е місце – Subaru Legacy

ТОП-5 найбільш надійних п'ятирічних седанів

За даними Consumer Reports, Subaru Legacy 2017 року входить до найнадійніших п'ятирічних седанів. Експерти відзначили наявність повного приводу, комфортну поїздку та хорошу керованість. Legacy 2017 року випуску отримав найвищу оцінку за безпеку від Insurance Institute for Highway Safety та 5 балів за безпеку від National Highway Traffic Safety Administration.

Раніше експерти склали ТОП-5 японських автомобілів, які не ламаються.


Максимов Віталій, Тудей





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