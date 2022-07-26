Названо 15 найпопулярніших в українців кросоверів з пробігом: фото та ціни
Автоексперти назвали 15 найпопулярніших в Україні кросоверів із пробігом до 2011 року випуску та старших. У світі ж найпопулярнішим авто у цьому сегменті за підсумками першого кварталу 2022 року стала Toyota RAV4, інформує
Про це розповідає AUTO.RIA.
Рейтинг кросоверів створено на підставі частоти пошукових запитів та переглядів відповідних пропозицій улітку 2022 року.
1. BMW X5
Популярний рік випуску - 2011
Середня ціна - $18 300
2. Toyota Land Cruiser Prado
Популярний рік випуску - 2006
Середня ціна - $15 500
3. Toyota Land Cruiser
Популярний рік випуску - 2008
Середня ціна - $27 700
4. Hyundai Tucson
Популярний рік випуску - 2007
Середня ціна - $8000
5. Honda CR-V
Популярний рік випуску - 2008
Середня ціна - $10 400
6. Nissan Qashqai
Популярний рік випуску - 2008
Середня ціна - $8400
7. Hyundai Santa Fe
Популярний рік випуску - 2006
Середня ціна - $8600
8. Mitsubishi Outlander
Популярний рік випуску - 2008
Середня ціна - $8600 В
9. BMW X3
Популярний рік випуску - 2011
Середня ціна - $15 200
10. Renault Duster
Популярний рік випуску - 2011
Середня ціна – $8300
11. Mitsubishi Pajero
Популярний рік випуску - 2007
Середня ціна – $11 800
12. BMW X6
Популярний рік випуску - 2008
Середня ціна - $170 00
13. Porsche Cayenne
Популярний рік випуску - 2008
Середня ціна - $13 300
14. Peugeot 3008
Популярний рік випуску - 2010
Середня ціна - $8300
15. Nissan X-Trail
Популярний рік випуску - 2008
Середня ціна - $9600