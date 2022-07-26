Названо 15 найпопулярніших в українців кросоверів з пробігом: фото та ціни

Автоексперти назвали 15 найпопулярніших в Україні кросоверів із пробігом до 2011 року випуску та старших. У світі ж найпопулярнішим авто у цьому сегменті за підсумками першого кварталу 2022 року стала Toyota RAV4, інформує Апостроф.

Про це розповідає AUTO.RIA.

Рейтинг кросоверів створено на підставі частоти пошукових запитів та переглядів відповідних пропозицій улітку 2022 року.

1. BMW X5

Популярний рік випуску - 2011

Середня ціна - $18 300

2. Toyota Land Cruiser Prado

Популярний рік випуску - 2006

Середня ціна - $15 500

3. Toyota Land Cruiser

Популярний рік випуску - 2008

Середня ціна - $27 700

4. Hyundai Tucson

Популярний рік випуску - 2007

Середня ціна - $8000

5. Honda CR-V

Популярний рік випуску - 2008

Середня ціна - $10 400

6. Nissan Qashqai

Популярний рік випуску - 2008

Середня ціна - $8400

7. Hyundai Santa Fe

Популярний рік випуску - 2006

Середня ціна - $8600

8. Mitsubishi Outlander

Популярний рік випуску - 2008

Середня ціна - $8600 В

9. BMW X3

Популярний рік випуску - 2011

Середня ціна - $15 200

10. Renault Duster

Популярний рік випуску - 2011

Середня ціна – $8300

11. Mitsubishi Pajero

Популярний рік випуску - 2007

Середня ціна – $11 800

12. BMW X6

Популярний рік випуску - 2008

Середня ціна - $170 00

13. Porsche Cayenne

Популярний рік випуску - 2008

Середня ціна - $13 300

14. Peugeot 3008

Популярний рік випуску - 2010

Середня ціна - $8300

15. Nissan X-Trail

Популярний рік випуску - 2008

Середня ціна - $9600


Олена Руденко, Апостроф





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