Названо 15 найпопулярніших в українців кросоверів з пробігом: фото та ціни

Автоексперти назвали 15 найпопулярніших в Україні кросоверів із пробігом до 2011 року випуску та старших. У світі ж найпопулярнішим авто у цьому сегменті за підсумками першого кварталу 2022 року стала Toyota RAV4, інформує Апостроф .

Про це розповідає AUTO.RIA.

Рейтинг кросоверів створено на підставі частоти пошукових запитів та переглядів відповідних пропозицій улітку 2022 року.

1. BMW X5

Популярний рік випуску - 2011

Середня ціна - $18 300

2. Toyota Land Cruiser Prado

Популярний рік випуску - 2006

Середня ціна - $15 500

3. Toyota Land Cruiser

Популярний рік випуску - 2008

Середня ціна - $27 700

4. Hyundai Tucson

Популярний рік випуску - 2007

Середня ціна - $8000

5. Honda CR-V

Популярний рік випуску - 2008

Середня ціна - $10 400

6. Nissan Qashqai

Популярний рік випуску - 2008

Середня ціна - $8400

7. Hyundai Santa Fe

Популярний рік випуску - 2006

Середня ціна - $8600

8. Mitsubishi Outlander

Популярний рік випуску - 2008

Середня ціна - $8600 В

9. BMW X3

Популярний рік випуску - 2011

Середня ціна - $15 200

10. Renault Duster

Популярний рік випуску - 2011

Середня ціна – $8300

11. Mitsubishi Pajero

Популярний рік випуску - 2007

Середня ціна – $11 800

12. BMW X6

Популярний рік випуску - 2008

Середня ціна - $170 00

13. Porsche Cayenne

Популярний рік випуску - 2008

Середня ціна - $13 300

14. Peugeot 3008

Популярний рік випуску - 2010

Середня ціна - $8300

15. Nissan X-Trail

Популярний рік випуску - 2008

Середня ціна - $9600