Вартість полісів “Зеленої карти“ для українців різко збільшилась

Цього тижня в Україні на 26,3% збільшиться вартість страхових полісів "Зелена карта" для автомобілістів, які виїжджають за кордон. Про це повідомила прес-служба МТСБУ.

Вартість полісів “Зеленої карти“ для українців різко збільшилась

Зокрема, підвищення обов'язкового страхування на автомобіль для виїзду за кордон відбудеться 26 липня 2022 року.

Тепер власнику легкового автомобіля для виїзду до країн Європи на 15 днів за "Зелену карту" потрібно буде заплатити 913 гривень (раніше платили 723 гривні), на один місяць – 1453 грн (раніше 1150 грн), на 6 місяців – 6451 грн, а на 1 рік – 7986 гривень.

Також на 26,5% підвищується вартість полісу міжнародного страхування для автобусів та вантажних автомобілів.

Вартість полісів “Зеленої карти“ для українців різко збільшилась

Нагадаємо, після початку повномасштабного вторгнення російських військ в Україну за кордон виїхали понад 6 млн українців. Багато хто – на своїх автомобілях. Нещодавно у Євросоюзі визнали українські посвідчення водія. Тепер українські біженці у країнах ЄС можуть користуватися українським посвідченням водія скільки хочуть. Раніше їм потрібно було обмінювати "права" за 6 місяців.

Раніше на Рівненщині поліцейські затримали 45-річного майстра станції технічного обслуговування, який продавав автомобілі, отримані як гуманітарну допомогу для Збройних сил України.


Максимов Віталій, Тудей





Интересные новости
Стартували продажі електричного кросовера за 10 тисяч доларівСтартували продажі електричного кросовера за 10 тисяч доларів
Стало відомо, які нові автомобілі купують українці під час війниСтало відомо, які нові автомобілі купують українці під час війни
Поліцейський не може бути свідком порушення ПДР – судПоліцейський не може бути свідком порушення ПДР – суд
Після підвищення курсу долара деякі АЗС збільшили ціниПісля підвищення курсу долара деякі АЗС збільшили ціни
Toyota представила новий седан з елементами кросовераToyota представила новий седан з елементами кросовера
Блок рекламы


Похожие новости
Українські АЗС змінили вартість автогазу: за скільки тепер ним можна заправитисяУкраїнські АЗС змінили вартість автогазу: за скільки тепер ним можна заправитися
Названо 15 найпопулярніших в українців мінівенів з пробігомНазвано 15 найпопулярніших в українців мінівенів з пробігом
В Україні значно здешевшав автогаз: яка тепер його вартістьВ Україні значно здешевшав автогаз: яка тепер його вартість
Українські фірми різко скоротили покупки легкових автомобілівУкраїнські фірми різко скоротили покупки легкових автомобілів
Ціни на бензин А-95 та ДП трохи підскочили: яка вартість палива в УкраїніЦіни на бензин А-95 та ДП трохи підскочили: яка вартість палива в Україні
Українські АЗС скорегували вартість усіх видів палива: скільки нині коштує ними заправитисяУкраїнські АЗС скорегували вартість усіх видів палива: скільки нині коштує ними заправитися
На початку серпня вартість бензину може знизитись на 10%На початку серпня вартість бензину може знизитись на 10%
Українські АЗС переписали ціни на бензин та дизель: яка тепер їхня вартістьУкраїнські АЗС переписали ціни на бензин та дизель: яка тепер їхня вартість
Стала відома вартість оновленого Kia SoulСтала відома вартість оновленого Kia Soul
З 1 липня в Україні збільшилася вартість полісу для водіїв, які потрапляли у ДТПЗ 1 липня в Україні збільшилася вартість полісу для водіїв, які потрапляли у ДТП
Последние новости
Подгружаем последние новости