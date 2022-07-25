Вартість полісів “Зеленої карти“ для українців різко збільшилась

Цього тижня в Україні на 26,3% збільшиться вартість страхових полісів "Зелена карта" для автомобілістів, які виїжджають за кордон. Про це повідомила прес-служба МТСБУ.

Зокрема, підвищення обов'язкового страхування на автомобіль для виїзду за кордон відбудеться 26 липня 2022 року.

Тепер власнику легкового автомобіля для виїзду до країн Європи на 15 днів за "Зелену карту" потрібно буде заплатити 913 гривень (раніше платили 723 гривні), на один місяць – 1453 грн (раніше 1150 грн), на 6 місяців – 6451 грн, а на 1 рік – 7986 гривень.

Також на 26,5% підвищується вартість полісу міжнародного страхування для автобусів та вантажних автомобілів.



Нагадаємо, після початку повномасштабного вторгнення російських військ в Україну за кордон виїхали понад 6 млн українців. Багато хто – на своїх автомобілях. Нещодавно у Євросоюзі визнали українські посвідчення водія. Тепер українські біженці у країнах ЄС можуть користуватися українським посвідченням водія скільки хочуть. Раніше їм потрібно було обмінювати "права" за 6 місяців.

Раніше на Рівненщині поліцейські затримали 45-річного майстра станції технічного обслуговування, який продавав автомобілі, отримані як гуманітарну допомогу для Збройних сил України.