У Румунії популярний бюджетний кросовер Renault Duster переробили на лімузин. Це єдиний у світі такий автомобіль.

Renault Duster (у Європі його продають під брендом Dacia) за кілька років свого існування не лише у багатьох країнах світу став лідером у сегменті бюджетних кросоверів, але й зазнав кількох доопрацювань. Він має спеціальні версії. З нього виготовляли пікапи. Тепер із бюджетного Duster зробили розкішний лімузин.

Постаралися студенти факультету механіки та технологій Університету Пітешті (Румунія). Вони зробили на 1,52 м довшою колісну базу цього кросовера, завдяки чому вона тепер становить 4,19 м. Загальна довжина лімузина – 5,84 м.



Усередині автомобіля всього 5 місць, хоч він і позиціонується як лімузин. Втім, самі студенти називають його мобільним офісом. Салон обробили якіснішими матеріалами, встановили нові крісла, з'явилося кілька нових вікон та люки на даху.

Нагадаємо, зараз Renault розробляє нове покоління Duster. Ця новинка з'явиться у продажу у 2024 чи 2025 році. Вона отримає новий корпоративний дизайн Dacia, нові технології, але залишиться бюджетною. Очікується, що покупцям запропонують й електричну версію.



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